Супы можно готовить из любых круп и овощей. Для более сытного варианта добавьте в блюдо куриное мясо, рыбу, морепродукты.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного гречневого супа с куриными сердечками и овощами.

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Ингредиенты:

куриные сердечки – 650 г

куриное бедро – 2 шт.

картофель – 4-5 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

масло – 30 мл

гречневая крупа – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра промойте, просушите бумажными полотенцами. Для бульона вместо бедра можно использовать крылышки, голени, суповый набор. Сердечки тоже моем. Убираем из них лишнее – куски жира и пленки, разрежьте каждое на 2-4 кусочка. Переложите курицу и сердечки в кастрюлю, залейте водой, чтобы только покрыло сверху. Доведите до кипения. После этого слейте всю воду, при необходимости промойте и налейте новую воду. Повторяем процедуру снова. На третий раз залейте 3л воды и варите бульон около 40 минут на маленьком огне после закипания. При желании можно добавить в бульон ложку приправы – смесь сухих овощей, зелени и специй.

2. Овощи почистите, нарежьте все на кусочки: картофель – средними кубиками, морковь, лук – маленькими кубиками. Чеснок измельчите. После 40 минут варки бульона добавьте в кастрюлю картофель. Морковь и лук обжарьте на разогретом масле на маленьком огне на сковороде. Овощи должны быть мягкими, но не поджаренными. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте и выключите.

3. Добавьте гречку и овощи в кастрюлю. Варите суп еще 15 минут, посолите и поперчите, варите еще 2 минуты и выключите.

Перед подачей посыпьте суп зеленью!

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