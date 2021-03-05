Как почистить гранат: 3 простых способа. Видео

Сколько раз вы хотели купить гранат, но отказывались от этой идеи лишь потому, что вас пугала мысль о том, что его нужно будет чистить?

Знаем, плавали. Но еще мы знаем, что если знать несколько лайфхаков, то почистить гранаты не составит труда.

Редакция FoodOboz рассказывает, как почистить этот непослушный фрукт так, чтобы потом не пришлось отмывать кухню от красных пятен.

Первый способ

Аккуратно врезать кожуру сверху, стараясь не задеть зерна: сделайте круговой надрез и снимите "крышечку". Затем сделать надрезы вдоль тела граната, как бы разрезая его на дольки. Раскрыть гранат и извлечь зерна пальцами. Если вы хотите эффектную подачу на стол, то не доставайте зерна, а просто удалите белые перегородки, раскройте "лепестки" до конца и подавайте плоды в виде бутонов.

Второй способ

Этот способ называется "ударный метод", посколько вам придется хорошенечко "отлупить" непослушный фрукт.

Гранат разрезать пополам. Взять одну половину кожурой вверх и держа фрукт над миской, стучать по нему ложкой или лопаткой, пока все зерна не окажутся на дне посудины. Чем ниже будет ваша рука с гранатом, тем меньше вероятность того, что брызги сока заляпают все вокруг.

Третий способ

Этот способ предполагает использование воды. Правда, времени это займет чуть больше, чем предыдущие два.

Итак, нужно удалить верхушку граната и сделать в нем надрезы как в первом способе. В глубокую миску налить воду, положить туда фрукт и разломать на несколько частей. Разобрать гранат под водой на зерна, а после этого сделать одну из этих процедур:

достать из воды попавшие туда кусочки перегородок и кожуры, а потом процедить жидкость;

пропустить содержимое миски через дуршлаг, а затем удалить мусор.

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