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Как похудеть без диет: 10 советов от диетологов

1.5т
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Все еще думаете, что без диет невозможно быстро похудеть, специалисты же утверждают обратное – можно, причем вы сможете спокойно есть все и не набирать вес, придерживаясь всего нескольких правил.

Диетологи рекомендуют "включить" в свой ежедневный распорядок дня 10 простых привычек, которые в дальнейшем помогут бороться с лишним весом, передает издание Еatthis.

1. Не пропускайте завтрак

Если вы пренебрегаете употреблением завтрака, будьте готовы к тому, что вы не похудеете, а наоборот наберете вес. Потому что если организм не получил достаточное количество калорий, метаболизм замедлился.

2. Делайте утром зарядку

Занимайтесь йогой
Занимайтесь йогой. Источник: pixabay.com

Регулярная 20-минутная пробежка каждый день, просто прыжки на скакалке утром или йога, очень хорошо помогут организму проснуться, вы получите хороший прилив энергии и ускорите метаболизм.

3. Ешьте каждый день фрукты

Нужно обязательно съедать хоть один фрукт, но помните, что в них много сахара помимо всех полезных витаминов и клетчатки.

4. Пейте много воды

1,5 – минимум воды в сутки
1,5 – минимум воды в сутки. Источник: pixabay.com

Минимум, который вы должны выпивать за день – 1,5 литра, можно, конечно, и больше, но нужно ориентироваться на свои ощущения.

5. Ешьте много овощей

Овощей должно быть много в рационе
Овощей должно быть много в рационе. Источник: pixabay.com

Много зелени, овощей – главное правило для тех, кто хочет похудеть. Съедайте до килограмма овощей за день, но от крахмалистых лучше отказаться. Таких как: сладкий картофель, кабачки, тыква и кукуруза.

6. Соедините белок с углеводами или жирами

Ешьте больше рыбы
Ешьте больше рыбы. Источник: pixabay.com

Именно такой прием продуктов поможет притупить аппетит и замедлить гликемический индекс.

7. Ешьте часто, но мало

Диетологи советуют есть небольшими порциями, но часто. Это очень важно для ускорения метаболизма, а также вы вечером не будете переедать.

8. Пейте чай

Травяной чай
Травяной чай. Источник: pixabay.com

Возьмите за правило – за день выпивать несколько чашек чая, особенно зеленого, без сахара, меда. Можно с лимоном, а также с травами.

9. Не покупайте вредные продукты

Избегайте таких покупок как: сладкие, газированные воды, чипсы, шоколад, конфеты, пиво, алкогольные напитки. Но чтобы не чувствовать себя совсем обделенным, можете побаловать себя сухофруктами, цукатами, орехами, но в небольшом количестве.

10. Сон

Спать нужно 7-8 часов в сутки
Спать нужно 7-8 часов в сутки. Источник: pixabay.com

Обязательно нужно иметь полноценный сон. Исследования показали, что люди, которые не спят рекомендуемые 7-8 часов в сутки, больше подвержены риску набора веса.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
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диетолог еда
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