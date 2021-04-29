Как похудеть без диет: 10 советов от диетологов

Все еще думаете, что без диет невозможно быстро похудеть, специалисты же утверждают обратное – можно, причем вы сможете спокойно есть все и не набирать вес, придерживаясь всего нескольких правил.
Диетологи рекомендуют "включить" в свой ежедневный распорядок дня 10 простых привычек, которые в дальнейшем помогут бороться с лишним весом, передает издание Еatthis.
1. Не пропускайте завтрак
Если вы пренебрегаете употреблением завтрака, будьте готовы к тому, что вы не похудеете, а наоборот наберете вес. Потому что если организм не получил достаточное количество калорий, метаболизм замедлился.
2. Делайте утром зарядку
Регулярная 20-минутная пробежка каждый день, просто прыжки на скакалке утром или йога, очень хорошо помогут организму проснуться, вы получите хороший прилив энергии и ускорите метаболизм.
3. Ешьте каждый день фрукты
Нужно обязательно съедать хоть один фрукт, но помните, что в них много сахара помимо всех полезных витаминов и клетчатки.
4. Пейте много воды
Минимум, который вы должны выпивать за день – 1,5 литра, можно, конечно, и больше, но нужно ориентироваться на свои ощущения.
5. Ешьте много овощей
Много зелени, овощей – главное правило для тех, кто хочет похудеть. Съедайте до килограмма овощей за день, но от крахмалистых лучше отказаться. Таких как: сладкий картофель, кабачки, тыква и кукуруза.
6. Соедините белок с углеводами или жирами
Именно такой прием продуктов поможет притупить аппетит и замедлить гликемический индекс.
7. Ешьте часто, но мало
Диетологи советуют есть небольшими порциями, но часто. Это очень важно для ускорения метаболизма, а также вы вечером не будете переедать.
8. Пейте чай
Возьмите за правило – за день выпивать несколько чашек чая, особенно зеленого, без сахара, меда. Можно с лимоном, а также с травами.
9. Не покупайте вредные продукты
Избегайте таких покупок как: сладкие, газированные воды, чипсы, шоколад, конфеты, пиво, алкогольные напитки. Но чтобы не чувствовать себя совсем обделенным, можете побаловать себя сухофруктами, цукатами, орехами, но в небольшом количестве.
10. Сон
Обязательно нужно иметь полноценный сон. Исследования показали, что люди, которые не спят рекомендуемые 7-8 часов в сутки, больше подвержены риску набора веса.
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