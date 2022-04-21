Если вам уже надоели классические красители и вы хотите попробовать что-нибудь новое, то вам стоит обратить свое внимание на окрашивание пасхальных яиц красным вином. От вас требуется минимум усилий и, конечно же, бутылочка красного. А в результате получите необыкновенно красивые пасхальные яйца насыщенного бордового цвета с большим количеством блесток.

Оригинальным способом окрашивания яиц вином поделилась фудблогер Лисянская Наталья (lysyanskaya_natalya) на своей странице в Tik-Tok.

Ингредиенты:

красное вино

яйца сырые

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Технология окрашивания:

1. Сырые яйца положить в кастрюлю и залить вином.

2. Довести до кипения и поварить 10 минут.

3. Снять с огня и оставить яички в кастрюле с вином на 10 часов.

Несколько секретов:

- В процессе окрашивания вино не приникает внутрь яйца и остается только на скорлупе.

- После окрашивания на пасхальных яйцах остается большое количество блесток благодаря сахару в алкогольном напитке.

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