Как покрасить яйца красным вином: оригинальный способ

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Как покрасить яйца красным вином: оригинальный способ

Если вам уже надоели классические красители и вы хотите попробовать что-нибудь новое, то вам стоит обратить свое внимание на окрашивание пасхальных яиц красным вином. От вас требуется минимум усилий и, конечно же, бутылочка красного. А в результате получите необыкновенно красивые пасхальные яйца насыщенного бордового цвета с большим количеством блесток.

Оригинальным способом окрашивания яиц вином поделилась фудблогер Лисянская Наталья (lysyanskaya_natalya) на своей странице в Tik-Tok.

Как покрасить яйца вином

Ингредиенты:

  • красное вино

  • яйца сырые

Красное вино
Видео дня

Технология окрашивания:

1. Сырые яйца положить в кастрюлю и залить вином.

Как небанально покрасить яйца на Пасху-2022

2. Довести до кипения и поварить 10 минут.

3. Снять с огня и оставить яички в кастрюле с вином на 10 часов.

Как покрасить яйца на Пасху в красный цвет

Несколько секретов:

- В процессе окрашивания вино не приникает внутрь яйца и остается только на скорлупе.

- После окрашивания на пасхальных яйцах остается большое количество блесток благодаря сахару в алкогольном напитке.

Как покрасить яйца натуральным красителем на Пасху

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как покрасить яйца чаем каркаде.

Сейчас мы готовим

Все рецепты