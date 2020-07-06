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Как получить максимальную пользу от чеснока: озвучены важные советы

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Чтобы получить максимальную пользу, чеснок необходимо измельчить и оставить на несколько минут. Благодаря этому начнет действовать фермент аллиназа. Затем его можно есть сырым или приготовленным при не слишком высоких температурах.

Аллиназа в контакте с кислородом расщепляет аллиин, серосодержащую аминокислоту, которая присутствует в чесноке. В результате образовываются активные ингредиенты аллицин (ответственен за жгучий и острый аромат) и аджоен, сообщает ajosalud.com.

Однако в процессе приготовления теряются эти компоненты и их свойства. Чтобы этого избежать и получить больше питательных веществ, важно запомнить главные особенности:

  • Польза чеснока формируется еще на стадии подготовки. Сырой чеснок следует измельчить и немного подождать, пока образуются аллицин и аджоен. Затем съесть в таком виде или добавить в рецепты (например, в конце приготовления соусов, пюре или супов).

  • Считается, что необходимо употреблять 1-2 зубчика в день.

  • Чеснок во фритюре или жареный в духовке не обладает лекарственными свойствами, поскольку высокая температура разрушает его активные соединения.

  • Вареный чеснок тоже не является слишком полезным, потому что он не измельчен. После кипячения фермент аллиназа разрушается, из-за чего не происходит расщепление аллиина. Однако, с другой стороны, это хороший источник фруктанов, которые имеют пребиотический эффект для улучшения кишечной микробиоты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших продуктах против стресса. Рекомендуется употреблять спаржу, лук и чеснок, поскольку они богаты пребиотиками, способным защитить кишечные бактерии от его негативного воздействия.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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