Вяленые томаты – это очень вкусное дополнение к выпечке, первым блюдам или просто как самостоятельная закуска. Для приготовления таких овощей, традиционно, используют специальные устройства. Но даже если у вас их нет – обычная духовка тоже подойдет.

Идея приготовления домашних вяленых томатов в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia_krasa в Instagram. Очень важно выбирать именно мясистые сорта помидоров для приготовления.

Способ приготовления:

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1. Для вяления лучше всего подойдет мясистый сорт помидоров.

2. Помидоры нужно помыть, вырезать жесткую плодоножку (если есть), разрезать пополам и выложить на пергамент.

3. Посолить, посыпать орегано сушеным или итальянскими травами.

4. Полить маслом и вялить в духовке при температуре 60-70 градусов 5 часов.

5. Если духовка газовая/старая/не имеет режима проветривания и таких низких температур, то можно оставлять немного открытой дверцу для более быстрого испарения влаги. Слишком большая температура сделает не вяленые, а печеные помидоры, поэтому важно, чтобы было не больше 70 градусов, потому что нужно самое медленное испарение.

6. Готовые вяленые помидоры складываем в стеклянную баночку.

7. Добавляем несколько зубчиков чеснока и заливаем растительным маслом.

8. Если будете хранить в холодильнике – заливайте именно холодным маслом. Для длительного хранения (не в холодильнике) нужно горячее масло.

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