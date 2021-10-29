Как появился фалафель и как его приготовить: тонкости и секреты
Фалафель – это очень популярная закуска в странах Ближнего Востока. В Израиле блюдо считается даже национальным. Готовят фалафель на основе молотого нута с добавлением зелени и специй, заворачивают в шарики и обжаривают во фритюре. В последнее время закуска начала встречаться на наших столах, а хозяйки все чаще в поисках идеального рецепта для фалафеля.
Редакция FoodOboz расскажет, как появился фалафель и как правильно его приготовить. Опубликовано на сайте Тheguardian.
О том, что фалафель родился в странах Ближнего Востока – это несомненно. Говорят, что впервые закуску приготовили египтяне во время Великого поста – в качестве замены мяса. А уже оттуда блюдо распространилось в другие соседние регионы.
Обязательные ингредиенты фалафеля:
Бобовые – обязательным компонентом считается нут, но также его нередко используют в сочетании с фасолью.
Текстура – считается, что бобовые следует измельчить до образования мягкой пасты. При этом, чем дольше вы обрамляете бобовые, тем лучше.
Овощи – лук и чеснок будут слишком резким сочетанием. Выбирая одно из двух, лучше подойдет чеснок, который создает приятный пряный привкус.
Травы и специи – традиционно используют петрушку и кориандр, которые придают легкую горчинку и ароматную свежесть.
Охлаждение – когда смесь для фалафеля полностью готова, ее следует охладить. Это поможет придать ему лучшую форму.
Фалафель по рецепту Евгения Клопотенко, которым он поделился на своем сайте
Ингредиенты:
Нут – 2 ст.
Чеснок – 6 зубчиков
Лук – 2 шт
Петрушка – 1 пучок
Кинза – 1 пучок
Зира – 2 ч. л.
Мука – 1\2 ст
Соль – 1 ч. л.
Мята – по вкусу
Способ приготовления:
Нут отварить до готовности. В конце варки посолить. Процедить с помощью дуршлага и дать воде полностью стечь.
Разогреть духовку до 180 градусов.
В чаше блендера смешать все остальные ингредиенты, кроме муки.
Добавить муку и замесить тесто. Сформировать шарики.
Запекать 20-25 минут.
Подавать с соусом на основе йогурта или кефира.
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