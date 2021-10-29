Как появился фалафель и как его приготовить: тонкости и секреты

Фалафель – это очень популярная закуска в странах Ближнего Востока. В Израиле блюдо считается даже национальным. Готовят фалафель на основе молотого нута с добавлением зелени и специй, заворачивают в шарики и обжаривают во фритюре. В последнее время закуска начала встречаться на наших столах, а хозяйки все чаще в поисках идеального рецепта для фалафеля.

Редакция FoodOboz расскажет, как появился фалафель и как правильно его приготовить. Опубликовано на сайте Тheguardian.

О том, что фалафель родился в странах Ближнего Востока – это несомненно. Говорят, что впервые закуску приготовили египтяне во время Великого поста – в качестве замены мяса. А уже оттуда блюдо распространилось в другие соседние регионы.

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Обязательные ингредиенты фалафеля:

Бобовые – обязательным компонентом считается нут, но также его нередко используют в сочетании с фасолью.

Текстура – считается, что бобовые следует измельчить до образования мягкой пасты. При этом, чем дольше вы обрамляете бобовые, тем лучше.

Овощи – лук и чеснок будут слишком резким сочетанием. Выбирая одно из двух, лучше подойдет чеснок, который создает приятный пряный привкус.

Травы и специи – традиционно используют петрушку и кориандр, которые придают легкую горчинку и ароматную свежесть.

Охлаждение – когда смесь для фалафеля полностью готова, ее следует охладить. Это поможет придать ему лучшую форму.

Фалафель по рецепту Евгения Клопотенко, которым он поделился на своем сайте

Ингредиенты:

Нут – 2 ст.

Чеснок – 6 зубчиков

Лук – 2 шт

Петрушка – 1 пучок

Кинза – 1 пучок

Зира – 2 ч. л.

Мука – 1\2 ст

Соль – 1 ч. л.

Мята – по вкусу

Способ приготовления:

Нут отварить до готовности. В конце варки посолить. Процедить с помощью дуршлага и дать воде полностью стечь. Разогреть духовку до 180 градусов. В чаше блендера смешать все остальные ингредиенты, кроме муки. Добавить муку и замесить тесто. Сформировать шарики. Запекать 20-25 минут.

Подавать с соусом на основе йогурта или кефира.

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