Венгерский торт 'Эстерхази': как появился пикантный десерт и как приготовить

Торт "Эстерхази" – это очень популярный венгерский десерт, который готовят на основе белково-миндальных коржей. Особую пикантность ему придает алкогольная ромовая или коньячная пропитка с добавлением абрикосового джема. Благодаря этому лакомство получается по-настоящему неповторимым. И, несмотря на столетнюю историю, "Эстархази" не перестают готовить даже сегодня.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как появился известный десерт и как его приготовить. Информация опубликована на сайте Alsothecrumbsplease.

Знаменитая выпечка тянется со времен венгерской революции 1848 года. Поговаривают, что рецепт изобрел министр иностранных дел Пал Антал-Эстархази: якобы он обожал готовить на досуге. Впрочем, данная легенда вызывает ряд сомнений, ведь в те времена все люди высшего чина, как правило, даже не знали, где именно в их доме находится кухня. Не говоря уже и о готовке.

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Поэтому, скорее всего, автором торта является один из кондитеров, прислуживавший семейству Эстархази. Так или иначе, оригинальный замысел очень порадовал сына чиновника. А уже через некоторое время рецепт разлетелся по всему миру.

Ингредиенты:

Для крема:

Кукурузный крахмал – 30 г

Яичные желтки – 5 шт

Сахар – 100 г

Молоко – 210 мл

Сливочное масло – 200 г

Ваниль – 1 ч. л.

Ром или коньяк – 30 мл

Для безе:

Яичные белки – 8 шт.

Молотый фундук – 75 г

Молотый миндаль – 75 г

Мука – 40 г

Сахар – 200 г

Соль

Для глазури и декорирования:

Абрикосовое варенье – 110 г

Ром или коньяк – 15 мл

Сахарная пудра – 300 г

Ломтики миндаля – 100 г

Вода – 2 ст. л.

Кукурузный сироп – 2 ч. л.

Темный шоколад – 22 г

Способ приготовления:

Яичные желтки, крахмал, молоко и сахар сварить до загустения. Дать охладиться в течение 30 минут. Между тем, взбить сливочное масло до мягкости и постепенно вылить в крем. В конце добавить ваниль и ром или коньяк. Для того чтобы приготовить коржи нужно взбить белки, соль и сахар до сотворения густой массы. Насыпать молотые орехи и муку. Выпекать каждый корж примерно 10-12 минут. Перемазать коржи кремом. Важно, чтобы последним был корж безе, который следует намазать смесью из абрикосового варенья и коньяка. Охлаждать торт в течение 30 минут. Смешать сахарную пудру, воду и кукурузный сироп. Нагреть смесь в микроволновке. Сразу полить глазурь торт. Растопленным шоколадом нарисовать круги на поверхности. Бока десерта посыпать ломтиками миндаля.

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