Венгерский торт "Эстерхази": как появился пикантный десерт и как приготовить
Торт "Эстерхази" – это очень популярный венгерский десерт, который готовят на основе белково-миндальных коржей. Особую пикантность ему придает алкогольная ромовая или коньячная пропитка с добавлением абрикосового джема. Благодаря этому лакомство получается по-настоящему неповторимым. И, несмотря на столетнюю историю, "Эстархази" не перестают готовить даже сегодня.
Редакция FoodOboz расскажет о том, как появился известный десерт и как его приготовить. Информация опубликована на сайте Alsothecrumbsplease.
Знаменитая выпечка тянется со времен венгерской революции 1848 года. Поговаривают, что рецепт изобрел министр иностранных дел Пал Антал-Эстархази: якобы он обожал готовить на досуге. Впрочем, данная легенда вызывает ряд сомнений, ведь в те времена все люди высшего чина, как правило, даже не знали, где именно в их доме находится кухня. Не говоря уже и о готовке.
Поэтому, скорее всего, автором торта является один из кондитеров, прислуживавший семейству Эстархази. Так или иначе, оригинальный замысел очень порадовал сына чиновника. А уже через некоторое время рецепт разлетелся по всему миру.
Ингредиенты:
Для крема:
Кукурузный крахмал – 30 г
Яичные желтки – 5 шт
Сахар – 100 г
Молоко – 210 мл
Сливочное масло – 200 г
Ваниль – 1 ч. л.
Ром или коньяк – 30 мл
Для безе:
Яичные белки – 8 шт.
Молотый фундук – 75 г
Молотый миндаль – 75 г
Мука – 40 г
Сахар – 200 г
Соль
Для глазури и декорирования:
Абрикосовое варенье – 110 г
Ром или коньяк – 15 мл
Сахарная пудра – 300 г
Ломтики миндаля – 100 г
Вода – 2 ст. л.
Кукурузный сироп – 2 ч. л.
Темный шоколад – 22 г
Способ приготовления:
Яичные желтки, крахмал, молоко и сахар сварить до загустения. Дать охладиться в течение 30 минут.
Между тем, взбить сливочное масло до мягкости и постепенно вылить в крем.
В конце добавить ваниль и ром или коньяк.
Для того чтобы приготовить коржи нужно взбить белки, соль и сахар до сотворения густой массы.
Насыпать молотые орехи и муку.
Выпекать каждый корж примерно 10-12 минут.
Перемазать коржи кремом. Важно, чтобы последним был корж безе, который следует намазать смесью из абрикосового варенья и коньяка. Охлаждать торт в течение 30 минут.
Смешать сахарную пудру, воду и кукурузный сироп. Нагреть смесь в микроволновке.
Сразу полить глазурь торт.
Растопленным шоколадом нарисовать круги на поверхности.
Бока десерта посыпать ломтиками миндаля.
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