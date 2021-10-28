Венгерский торт "Эстерхази": как появился пикантный десерт и как приготовить

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,0 т.
Венгерский торт 'Эстерхази': как появился пикантный десерт и как приготовить

Торт "Эстерхази" – это очень популярный венгерский десерт, который готовят на основе белково-миндальных коржей. Особую пикантность ему придает алкогольная ромовая или коньячная пропитка с добавлением абрикосового джема. Благодаря этому лакомство получается по-настоящему неповторимым. И, несмотря на столетнюю историю, "Эстархази" не перестают готовить даже сегодня.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как появился известный десерт и как его приготовить. Информация опубликована на сайте Alsothecrumbsplease.

Знаменитая выпечка тянется со времен венгерской революции 1848 года. Поговаривают, что рецепт изобрел министр иностранных дел Пал Антал-Эстархази: якобы он обожал готовить на досуге. Впрочем, данная легенда вызывает ряд сомнений, ведь в те времена все люди высшего чина, как правило, даже не знали, где именно в их доме находится кухня. Не говоря уже и о готовке.

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Поэтому, скорее всего, автором торта является один из кондитеров, прислуживавший семейству Эстархази. Так или иначе, оригинальный замысел очень порадовал сына чиновника. А уже через некоторое время рецепт разлетелся по всему миру.

Бока торта обязательно следует посыпать миндальными хлопьями

Ингредиенты:

Для крема:

Для безе:

  • Яичные белки – 8 шт.

  • Молотый фундук – 75 г

  • Молотый миндаль – 75 г

  • Мука – 40 г

  • Сахар – 200 г

  • Соль

Для глазури и декорирования:

  • Абрикосовое варенье – 110 г

  • Ром или коньяк – 15 мл

  • Сахарная пудра – 300 г

  • Ломтики миндаля – 100 г

  • Вода – 2 ст. л.

  • Кукурузный сироп – 2 ч. л.

  • Темный шоколад – 22 г

Белковые коржи для торта

Способ приготовления:

  1. Яичные желтки, крахмал, молоко и сахар сварить до загустения. Дать охладиться в течение 30 минут.

  2. Между тем, взбить сливочное масло до мягкости и постепенно вылить в крем.

  3. В конце добавить ваниль и ром или коньяк.

  4. Для того чтобы приготовить коржи нужно взбить белки, соль и сахар до сотворения густой массы.

  5. Насыпать молотые орехи и муку.

  6. Выпекать каждый корж примерно 10-12 минут.

  7. Перемазать коржи кремом. Важно, чтобы последним был корж безе, который следует намазать смесью из абрикосового варенья и коньяка. Охлаждать торт в течение 30 минут.

  8. Смешать сахарную пудру, воду и кукурузный сироп. Нагреть смесь в микроволновке.

  9. Сразу полить глазурь торт.

  10. Растопленным шоколадом нарисовать круги на поверхности.

  11. Бока десерта посыпать ломтиками миндаля.

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