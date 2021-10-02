Как пожарить идеальный картофель с корочкой: лайфхаки шеф-повара

Жареный картофель – культовый фаст-фуд, который далеко не всем удается приготовить. Часто, он получается мягкий, без корочки или слишком жирый. Но на самом деле все довольно просто.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой лайфхаков, которые помогут пожарить действительно хрустящий и вкусный картофель дома. О секретах идеальной корочки рассказывает шеф-повар Dan Kluger.

Что нужно сделать с картофелем, чтобы он был хрустящим и румяным

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Большое количество крахмала мешает образованию хрустящей корочки, поэтому овощ нужно поместить на 40-60 минут в холодную воду. Затем жидкость нужно слить, а продукт обязательно высушить бумажным или таканинним полотенцем. Если влагу картофель бросать в разогретое масло, жир будет активно бризгатись – есть риск получить ожоги. В сковороде должно быть достаточно масла для того, чтобы картофель полностью была у нее погружена. Также, масло предварительно нужно прогреть несколько минут на сухой сковородке. Лучше использовать посуду с антипригарным покрытием. Сразу все количество нарезанного овоща не стоит помещать на сковородку. Лучше выкладывать небольшими порциями, чтобы хватало закрыть дно. Во время приготовления не накрывать картофель крышкой, добавлять соль, перец и приправы уже после того, как образуется корочка. Для того, чтобы не было лишнего жира, картофель нужно доставать из масла шумовкой.

ТОП-3 соуса к картофелю

Соус с огурцами

Ингредиенты:

майонез – 3-4ст.л

сметана – 3-4 ст.л

зелень по вкусу

огурцы свежие или маринованные – 1 шт

сухой чеснок – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарезать огурец и смешать с остальными ингредиентами.

Горчично-сметанный соус

Ингредиенты:

сметана – 4 ст.л

майонез – 2-3 ст.л

горчица – 2-3 ст.л

соевый соус – 1-2 ст.л

укроп – по вкусу

лимонный сок – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Укроп измельчить, смешать все ингредиенты

Соус тар-тар

Ингредиенты:

сметана – 4 ст.л

чеснок – 2 зубчика

огурец малосольный – 1-2 шт

укроп – по вкусу

соль – по вкусу

горчица – 1 ч.л

Способ приготовления:

Огурец потереть или мелко порезать. Чеснок измельчить через пресс. Все перемешать.

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