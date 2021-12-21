Пирог с жаренными мандаринами без выпечки: рецепт стал вирусным в TikTok

Мандарины традиционно считаются символом зимы и Нового года. Фрукт можно использовать в выпечке или десертах, а можно увлечься и просто так съесть один мандарин за другим под любимый фильм. А еще мандарины можно пожарить. Как оказалось, получается невероятно вкусный и мягкий пирог к чаю.

Рецептом жареного мандаринового пирога поделились на странице baltda в TikTok.

Ингредиенты:

мандарины

яйца – 1 шт

сахар

ванильный сахар – 1 п

растительное масло

молоко

мука

разрыхлитель

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Очистить мандарины от кожуры и порезать пополам.

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2. На сковороде разогреть чуть-чуть сливочного масла с сахаром.

3. Выложить мандарины и жарить в течение 2 минут.

4. Залить тесто и готовить под крышкой 10 минут.

5. Перевернуть десерт на другую сторону и жарить еще 5 минут.

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