Пирог с жаренными мандаринами без выпечки: рецепт стал вирусным в TikTok

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
221
Пирог с жаренными мандаринами без выпечки: рецепт стал вирусным в TikTok

Мандарины традиционно считаются символом зимы и Нового года. Фрукт можно использовать в выпечке или десертах, а можно увлечься и просто так съесть один мандарин за другим под любимый фильм. А еще мандарины можно пожарить. Как оказалось, получается невероятно вкусный и мягкий пирог к чаю.

Рецептом жареного мандаринового пирога поделились на странице baltda в TikTok.

Ингредиенты:

  • мандарины

  • яйца – 1 шт

  • сахар

  • ванильный сахар – 1 п

  • растительное масло

  • молоко

  • мука

  • разрыхлитель

  • сливочное масло

Способ приготовления:

1. Очистить мандарины от кожуры и порезать пополам.

Мандарины для блюда
Видео дня

2. На сковороде разогреть чуть-чуть сливочного масла с сахаром.

3. Выложить мандарины и жарить в течение 2 минут.

Процесс приготовления

4. Залить тесто и готовить под крышкой 10 минут.

5. Перевернуть десерт на другую сторону и жарить еще 5 минут.

Готовый пирог

@baltda

🍊 Мы тут мандарины жарим 🎄 Появилось новогоднее настроение? #топкулинар #новогоднийрецепт2022 #рецепт5минут

♬ оригинальный звук - Ваня Балдин

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты