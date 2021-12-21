Пирог с жаренными мандаринами без выпечки: рецепт стал вирусным в TikTok
Мандарины традиционно считаются символом зимы и Нового года. Фрукт можно использовать в выпечке или десертах, а можно увлечься и просто так съесть один мандарин за другим под любимый фильм. А еще мандарины можно пожарить. Как оказалось, получается невероятно вкусный и мягкий пирог к чаю.
Рецептом жареного мандаринового пирога поделились на странице baltda в TikTok.
Ингредиенты:
мандарины
яйца – 1 шт
сахар
ванильный сахар – 1 п
растительное масло
молоко
мука
разрыхлитель
сливочное масло
Способ приготовления:
1. Очистить мандарины от кожуры и порезать пополам.
2. На сковороде разогреть чуть-чуть сливочного масла с сахаром.
3. Выложить мандарины и жарить в течение 2 минут.
4. Залить тесто и готовить под крышкой 10 минут.
5. Перевернуть десерт на другую сторону и жарить еще 5 минут.
@baltda
🍊 Мы тут мандарины жарим 🎄 Появилось новогоднее настроение? #топкулинар #новогоднийрецепт2022 #рецепт5минут♬ оригинальный звук - Ваня Балдин
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