Главные компоненты для вкусных сырников – творог, мука, яйца и сахар. Но часто бывает, что изделия распадаются прямо на сковороде. Все это из-за неправильной технологии добавления яиц.

Идея приготовления сырников, которые не распадаются опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. По этой технологии в тесто нужно добавить только желток. Дело в том, что белок делает тесто жидким, и именно поэтому оно распадается.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный мелкозернистый – 350-360 г

желток – 1 шт.

сахар – 1 ст.л. с горкой (при желании можно добавить еще)

ванильный сахар – 10 г

мука – 1 ст.л. без горки + мука для присыпания поверхности при формировании сырников

Способ приготовления:

1. К кисломолочному мелкозернистому сыру добавить желток, сахар, ванильный сахар и муку.

2. Ложкой или руками, как удобно, вымесить сырное тесто.

3. Поверхность присыпать мукой.

4. Взять столовую ложку творожной массы и в руках сформировать шар. Затем выложить на поверхность с мукой, немного шар присыпать мукой и с помощью ножа сформировать сырники.

5. Сырники готовы переложить на доску застеленную пергаментом (чтобы не прилипали) и переложить в морозильную камеру, тогда при жарке сверху будет хрустящая корочка, а внутри, как крем.

6. Можно и сразу пожарить.

7. Готовые сырники подавать со сметаной, сиропом, джемом или топингом.

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