Как правильно добавлять яйца в сырники, чтобы они не распадались: делимся технологией
Главные компоненты для вкусных сырников – творог, мука, яйца и сахар. Но часто бывает, что изделия распадаются прямо на сковороде. Все это из-за неправильной технологии добавления яиц.
Идея приготовления сырников, которые не распадаются опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. По этой технологии в тесто нужно добавить только желток. Дело в том, что белок делает тесто жидким, и именно поэтому оно распадается.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный мелкозернистый – 350-360 г
- желток – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л. с горкой (при желании можно добавить еще)
- ванильный сахар – 10 г
- мука – 1 ст.л. без горки + мука для присыпания поверхности при формировании сырников
Способ приготовления:
1. К кисломолочному мелкозернистому сыру добавить желток, сахар, ванильный сахар и муку.
2. Ложкой или руками, как удобно, вымесить сырное тесто.
3. Поверхность присыпать мукой.
4. Взять столовую ложку творожной массы и в руках сформировать шар. Затем выложить на поверхность с мукой, немного шар присыпать мукой и с помощью ножа сформировать сырники.
5. Сырники готовы переложить на доску застеленную пергаментом (чтобы не прилипали) и переложить в морозильную камеру, тогда при жарке сверху будет хрустящая корочка, а внутри, как крем.
6. Можно и сразу пожарить.
7. Готовые сырники подавать со сметаной, сиропом, джемом или топингом.
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