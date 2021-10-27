Как правильно есть сыр: объясняет эксперт

Сыр считается одним из любимых продуктов в мире. Некоторые готовы есть его на все приемы пищи и даже в перекусах. А, когда приходят гости, хозяйки часто пытаются нарезать на тарелку все сорта и побольше. Но правильно ли это и как все-таки принято есть сыр – стоит разобраться.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно есть сыр, опираясь на советы сырного эксперта. Опубликовано в Instagram.

Общие правила

Есть сыр сразу – плохой тон. Для начала нужно обязательно наслаждаться наружной эстетикой, а уже потом лакомиться каждым кусочком.

Сырная нарезка должна постоять примерно 10 минут. Считается, что только так вкус и аромат полностью раскроются.

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Что касается козьих сыров, то у них особый этикет. Сырная тарелка с ними должна постоять от 30 до 60 минут. Как раз в это время должна появиться "творожная слеза" – влага, свидетельствующая о высоком качестве сыра. Говорят, что сыроделы даже придумали свою поговорку по этому поводу: "Сыр плачет – сыродел радуется".

Чем больше, тем лучше: или сколько сортов сыра выкладывать на тарелку

Обычно на сырные тарелки подают самые разные сорта сыра: молодые и зрелые, твердые и мягкие, пикантные, нежные и нейтральные. Мнений на этот счет много. Одни говорят, что следует класть не более трех видов, другие – одиннадцать. Но существует универсальное правило, которым следует руководствоваться: количество сортов должно быть нечетным, а кусков столько, чтобы каждый гость смог распробовать каждый вид. При этом нужно, чтобы весь сыр на тарелке был съеден.

Как правильно нарезать сыр

Сыр можно порезать слайсами, кубиками либо грубыми ломтиками. При этом важно помнить, что для каждого вида сыра должен быть чистый нож и доска, чтобы вкусы не смешивались.

Мягкие сыры с плесенью лучше всего нарезать треугольниками.

Моцереллу и подобные виды следует подавать либо в целом виде, либо резать кружальцами.

Твердые сыры – кубиками или слайсами.

Полутвердые – слайсами, которые затем завернуты в трубочку.

При какой толщине сыра лучше всего раскрывается вкус

Английские ученые знают все и даже провели для этого эксперимент. В результате было доказано, что в слайсах толщиной от 2,5 до 7 мм вкус сыра раскрывается лучше всего.

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