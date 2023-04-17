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Как правильно готовить батат в духовке: быстрый рецепт
Батат – это полезный и вкусный овощ, который можно сварить, пожарить или запечь. Он вкусно сочетается с овощами, рыбой, курицей, грибами, сыром и просто специями.
Фудблогер Ирина с ником ty4ka_ira на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного запеченного батата в духовке со специями и пармезаном.
Ингредиенты:
- батат – 2 шт
- оливковое масло
- сушеный базилик
- копченая паприка
- пармезан
- соль
Способ приготовления:
1. Очистить батат от кожуры и порезать длинной средней соломкой.
2. Добавить к батату соль, базилик, паприку. Перемешать и выложить в форму.
3. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
4. Готовый батат посыпать пармезаном и запекать еще 3-4 минуты.
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