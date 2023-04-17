Батат – это полезный и вкусный овощ, который можно сварить, пожарить или запечь. Он вкусно сочетается с овощами, рыбой, курицей, грибами, сыром и просто специями.

Фудблогер Ирина с ником ty4ka_ira на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного запеченного батата в духовке со специями и пармезаном.

Ингредиенты:

батат – 2 шт

оливковое масло

сушеный базилик

копченая паприка

пармезан

соль

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Способ приготовления:

1. Очистить батат от кожуры и порезать длинной средней соломкой.

2. Добавить к батату соль, базилик, паприку. Перемешать и выложить в форму.

3. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

4. Готовый батат посыпать пармезаном и запекать еще 3-4 минуты.

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