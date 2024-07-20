Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

Во время приготовления дрожжевой выпечки очень важно, чтобы тесто получилось рыхлым, не липло в руки и поднялось. Поэтому особое внимание нужно уделить опаре – ее лучше всего сделать на молоке. Также нужно соблюдать правильную технологию вымешивания.

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Идея приготовления идеального дрожжевого теста, которое точно получится удачным, опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram. Из такого основания получаются вкусные сладкие булочки с ягодами.

Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

Ингредиенты для опары:

  • молоко – 400 мл. (теплое)
  • сахар – 120 г
  • мука – 100 г
  • дрожжи – 1 ч.л.

Ингредиенты для основания:

  • яйца – 2 шт.
  • щепотка соли
  • масло – 80 мл.
  • сливочное масло – 50 г
  • уксус – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 700 г

Ингредиенты для начинки:

  • сыр кисломолочный – 400 г
  • сметана – 150 г
  • сахар – 90 г
  • крахмал – 1 ст.л.

Ингредиенты для крошки:

  • мука – 50 г
  • сахар – 50 г
  • сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

1. Для опары соединить теплое молоко, дрожжи, сахар и муку и отставить в теплое место на 15 минут.

2. Яйца взбить с солью и влить в готовую опару.

Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

3. Добавить масло и всыпать муку с разрыхлителем.

4. Вымешать тесто, в процессе вымешивания добавить сливочное масло комнатной температуры.

Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

5. Когда оно разойдется в тесте – добавить уксус.

6. Вымешивать до однородности.

7. Тесто оставить на час, чтобы поднялось.

Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

8. Для начинки все объединить с помощью блендера.

9. Примнуть тесто и разделить на шарики.

Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

10. Выложить форму и сделать место для начинки.

Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

11. Добавить начинку в срединку и, по желанию, фрукты.

12. Смазать желтком тесто и выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек

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