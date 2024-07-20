Как правильно готовить дрожжевое тесто, чтобы оно поднялось: идеально для пышных сладких булочек
Во время приготовления дрожжевой выпечки очень важно, чтобы тесто получилось рыхлым, не липло в руки и поднялось. Поэтому особое внимание нужно уделить опаре – ее лучше всего сделать на молоке. Также нужно соблюдать правильную технологию вымешивания.
Идея приготовления идеального дрожжевого теста, которое точно получится удачным, опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram. Из такого основания получаются вкусные сладкие булочки с ягодами.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 400 мл. (теплое)
- сахар – 120 г
- мука – 100 г
- дрожжи – 1 ч.л.
Ингредиенты для основания:
- яйца – 2 шт.
- щепотка соли
- масло – 80 мл.
- сливочное масло – 50 г
- уксус – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 700 г
Ингредиенты для начинки:
- сыр кисломолочный – 400 г
- сметана – 150 г
- сахар – 90 г
- крахмал – 1 ст.л.
Ингредиенты для крошки:
- мука – 50 г
- сахар – 50 г
- сливочное масло – 20 г
Способ приготовления:
1. Для опары соединить теплое молоко, дрожжи, сахар и муку и отставить в теплое место на 15 минут.
2. Яйца взбить с солью и влить в готовую опару.
3. Добавить масло и всыпать муку с разрыхлителем.
4. Вымешать тесто, в процессе вымешивания добавить сливочное масло комнатной температуры.
5. Когда оно разойдется в тесте – добавить уксус.
6. Вымешивать до однородности.
7. Тесто оставить на час, чтобы поднялось.
8. Для начинки все объединить с помощью блендера.
9. Примнуть тесто и разделить на шарики.
10. Выложить форму и сделать место для начинки.
11. Добавить начинку в срединку и, по желанию, фрукты.
12. Смазать желтком тесто и выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.
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