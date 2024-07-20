Во время приготовления дрожжевой выпечки очень важно, чтобы тесто получилось рыхлым, не липло в руки и поднялось. Поэтому особое внимание нужно уделить опаре – ее лучше всего сделать на молоке. Также нужно соблюдать правильную технологию вымешивания.

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Идея приготовления идеального дрожжевого теста, которое точно получится удачным, опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram. Из такого основания получаются вкусные сладкие булочки с ягодами.

Ингредиенты для опары:

молоко – 400 мл. (теплое)

сахар – 120 г

мука – 100 г

дрожжи – 1 ч.л.

Ингредиенты для основания:

яйца – 2 шт.

щепотка соли

масло – 80 мл.

сливочное масло – 50 г

уксус – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 700 г

Ингредиенты для начинки:

сыр кисломолочный – 400 г

сметана – 150 г

сахар – 90 г

крахмал – 1 ст.л.

Ингредиенты для крошки:

мука – 50 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Для опары соединить теплое молоко, дрожжи, сахар и муку и отставить в теплое место на 15 минут.

2. Яйца взбить с солью и влить в готовую опару.

3. Добавить масло и всыпать муку с разрыхлителем.

4. Вымешать тесто, в процессе вымешивания добавить сливочное масло комнатной температуры.

5. Когда оно разойдется в тесте – добавить уксус.

6. Вымешивать до однородности.

7. Тесто оставить на час, чтобы поднялось.

8. Для начинки все объединить с помощью блендера.

9. Примнуть тесто и разделить на шарики.

10. Выложить форму и сделать место для начинки.

11. Добавить начинку в срединку и, по желанию, фрукты.

12. Смазать желтком тесто и выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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