Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох был мягким: делимся советами и рецептом блюда для ужина
Один из самых простых и вкусных супов – гороховый. Для того, чтобы горох был мягким, его нужно на ночь замочить и добавить соду. А для яркого вкуса добавьте копчености, специи, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с копченостями, чесноком и специями.
Ингредиенты:
- Домашняя курица – 2 бедра или что-то другое для навара
- Горох – 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Картофель – 4-5 шт.
- Ребра копченые – 5-7 шт.
- Соль, перец, лавровый лист, копченая паприка, чеснок зубчиков
Для сухарей:
- Хлеб белый
- Масло
- Чеснок
- Копченая паприка
Способ приготовления:
1. Горох нужно замочить на ночь в воде, добавьте 1 столовую ложку соды, так он очень быстро разварится.
2. Варим бульон: в холодную воду добавьте курицу и готовьте примерно 1,5 часа. Если нужно, то снимите пену.
3. Достаем курицу и добавляем замоченный и промытый горох. Варим минут 40. За это время подготовим овощи и сделаем зажарку.
4. Зажарка: лук порежьте кубиком, морковь натрите и жарьте. Картошку режьте кубиком.
5. К гороху добавьте все овощи и ребра, варите минут 20. Далее добавьте специи по вкусу и добавьте разобранную курицу, варите еще 10-20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: