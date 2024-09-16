Гороховый суп

Один из самых простых и вкусных супов – гороховый. Для того, чтобы горох был мягким, его нужно на ночь замочить и добавить соду. А для яркого вкуса добавьте копчености, специи, чеснок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с копченостями, чесноком и специями.

Ингредиенты:

Домашняя курица – 2 бедра или что-то другое для навара

Горох – 500 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Картофель – 4-5 шт.

Ребра копченые – 5-7 шт.

Соль, перец, лавровый лист, копченая паприка, чеснок зубчиков

Для сухарей:

Хлеб белый

Масло

Чеснок

Копченая паприка

Способ приготовления:

1. Горох нужно замочить на ночь в воде, добавьте 1 столовую ложку соды, так он очень быстро разварится.

2. Варим бульон: в холодную воду добавьте курицу и готовьте примерно 1,5 часа. Если нужно, то снимите пену.

3. Достаем курицу и добавляем замоченный и промытый горох. Варим минут 40. За это время подготовим овощи и сделаем зажарку.

4. Зажарка: лук порежьте кубиком, морковь натрите и жарьте. Картошку режьте кубиком.

5. К гороху добавьте все овощи и ребра, варите минут 20. Далее добавьте специи по вкусу и добавьте разобранную курицу, варите еще 10-20 минут.

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