Как правильно готовить гуцульский банош дома: самый элементарный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Рецепт баноша

Банош – очень сытное, вкусное и колоритное гуцульское блюдо из кукурузной крупы, которое подают со шкварками, жареными грибами и обязательно брынзой. 

Кукурузная крупа для баноша

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного баноша из кукурузной крупы, со сливочным маслом, шкварками и брынзой. 

Рецепт баноша
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Ингредиенты: 

  • 250 мл. молока
  • 250 мл. воды
  • 100 г. кукурузной крупы (мелкого помола)
  • 30 г. сливочного масла
  • 3 ст. л. сметаны
  • брынза
  • бекон
  • грибы ( по желанию )
  • соль

Способ приготовления: 

1. В кастрюлю налейте воду и молоко, доведите до кипения. Убавьте огонь и постоянно помешивая венчиком добавляйте крупу (тонкой струйкой). После добавьте масло, сметану, перемешайте, посолите по вкусу. Убавьте огонь на минимум, накройте крышкой и дайте постоять 2-3 минуты. 

Кукурузная каша

2. Пожарьте бекон до золотистости и грибы.

Грибы и жареный бекон для блюда

Подавайте банош с брынзой и поджаренным беконом или шкварками из сала.

Готовый банош

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