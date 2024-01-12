Банош – очень сытное, вкусное и колоритное гуцульское блюдо из кукурузной крупы, которое подают со шкварками, жареными грибами и обязательно брынзой.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного баноша из кукурузной крупы, со сливочным маслом, шкварками и брынзой.

Видео дня

Ингредиенты:

250 мл. молока

250 мл. воды

100 г. кукурузной крупы (мелкого помола)

30 г. сливочного масла

3 ст. л. сметаны

брынза

бекон

грибы ( по желанию )

соль

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налейте воду и молоко, доведите до кипения. Убавьте огонь и постоянно помешивая венчиком добавляйте крупу (тонкой струйкой). После добавьте масло, сметану, перемешайте, посолите по вкусу. Убавьте огонь на минимум, накройте крышкой и дайте постоять 2-3 минуты.

2. Пожарьте бекон до золотистости и грибы.

Подавайте банош с брынзой и поджаренным беконом или шкварками из сала.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: