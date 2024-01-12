Как правильно готовить гуцульский банош дома: самый элементарный рецепт
Банош – очень сытное, вкусное и колоритное гуцульское блюдо из кукурузной крупы, которое подают со шкварками, жареными грибами и обязательно брынзой.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного баноша из кукурузной крупы, со сливочным маслом, шкварками и брынзой.
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Ингредиенты:
- 250 мл. молока
- 250 мл. воды
- 100 г. кукурузной крупы (мелкого помола)
- 30 г. сливочного масла
- 3 ст. л. сметаны
- брынза
- бекон
- грибы ( по желанию )
- соль
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налейте воду и молоко, доведите до кипения. Убавьте огонь и постоянно помешивая венчиком добавляйте крупу (тонкой струйкой). После добавьте масло, сметану, перемешайте, посолите по вкусу. Убавьте огонь на минимум, накройте крышкой и дайте постоять 2-3 минуты.
2. Пожарьте бекон до золотистости и грибы.
Подавайте банош с брынзой и поджаренным беконом или шкварками из сала.
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