Хек может быть основой для приготовления супов и даже ухи. Еще из рыбы можно делать сочные котлеты, а также ее можно просто пожарить, запечь с овощами и тушить в томатном и сметанном соусах.

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного хека с овощами и томатным соусом.

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Ингредиенты:

филе хека

1 небольшая луковица

1 морковь

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. сливок

соль, перец – по вкусу

2 ст. л. муки

150 мл воды

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте на куски, посыпьте солью, перцем и оставьте на 30 минут. Обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости.

2. Морковь натрите на грубой терке, лук нарежьте на слайсы, обжарьте.

3. Для заливки: смешайте томатную пасту, сливки, соль, перец и воду.

4. К поджаренному луку с морковью добавьте жареную рыбу и залейте заливкой. Тушите 10-15 минут.

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