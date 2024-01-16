Как правильно готовить хек, чтобы он оставался полезным: рецепт легкого блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Как вкусно приготовить рыбу

Хек может быть основой для приготовления супов и даже ухи. Еще из рыбы можно делать сочные котлеты, а также ее можно просто пожарить, запечь с овощами и тушить в томатном и сметанном соусах.

Жареный хек

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного хека с овощами и томатным соусом.

Как вкусно приготовить полезный хек
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Ингредиенты:

  • филе хека
  • 1 небольшая луковица
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. сливок
  • соль, перец – по вкусу
  • 2 ст. л. муки
  • 150 мл воды

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте на куски, посыпьте солью, перцем и оставьте на 30 минут. Обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости.

Хек для приготовления

2. Морковь натрите на грубой терке, лук нарежьте на слайсы, обжарьте.

Морковь с луком

3. Для заливки: смешайте томатную пасту, сливки, соль, перец и воду.

Соус для рыбы

4. К поджаренному луку с морковью добавьте жареную рыбу и залейте заливкой. Тушите 10-15 минут.

Готовая рыба

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