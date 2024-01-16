Видео дня
Как правильно готовить хек, чтобы он оставался полезным: рецепт легкого блюда для ужина
Хек может быть основой для приготовления супов и даже ухи. Еще из рыбы можно делать сочные котлеты, а также ее можно просто пожарить, запечь с овощами и тушить в томатном и сметанном соусах.
Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного хека с овощами и томатным соусом.
Ингредиенты:
- филе хека
- 1 небольшая луковица
- 1 морковь
- 2 ст. л. томатной пасты
- 2 ст. л. сливок
- соль, перец – по вкусу
- 2 ст. л. муки
- 150 мл воды
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте на куски, посыпьте солью, перцем и оставьте на 30 минут. Обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости.
2. Морковь натрите на грубой терке, лук нарежьте на слайсы, обжарьте.
3. Для заливки: смешайте томатную пасту, сливки, соль, перец и воду.
4. К поджаренному луку с морковью добавьте жареную рыбу и залейте заливкой. Тушите 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: