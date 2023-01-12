Вергуны или хворост – это вкусный сладкий десерт, о котором точно знают все дети. Эластичное и мягкое тесто надрезают, скручивают и жарят во фритюре. Сверху изделия посыпают сахарной пудрой. А для того, чтобы они получились хрустящими и не жирными – нужно правильно приготовить тесто.

Идея приготовления хрустящих и нежирных вергунов опубликована на странице фудблогера Светланы Климовской (svitlana_klymovska) в Instagram.

Ингредиенты:

300 г муки

3 яйца

50 г сахара

50 г миндальной муки

1,5 ст.л рома

40 г растопленного сливочного масла

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30-40 г молока

пудра для посыпки

растительное масло для фритюра

Способ приготовления:

1. Если у вас планетарный миксер, уложите все ингредиенты, кроме молока. Замесите тесто, постепенно вливая молоко для регулировки консистенции теста.

2. Замешивать до 15-20 мин на средней скорости.

3. Для ручного замеса сначала взбить яйца с сахаром.

4. В яйца влить растопленное сливочное масло, ром, молоко, хорошо размешать венчиком.

5. Всыпать миндальную муку, а затем постепенно добавлять пшеничную муку, замешивать тесто.

6. Тесто для вергунов скруглить, переложить на стол, накрыть пленкой и оставить отдыхать на 20 минут.

7. Разрезать на три части. Каждую раскатать, как тончайшее для более хрустящих вергунов. (Если вы хотите сделать пышные вергуны, оставляйте тесто толще).

8. Порезать раскатанное тесто на ромбы, размер от ваших предпочтений. Могут бытькороткие или длинные изделия.

9. Посредине сделать надрез и протянуть один край в надрез. Если длинные вергуны можно протянуть 2-3 раза.

10. Жарить в разогретом фритюре до 170 градусов. По обе стороны к насыщенному золотому цвету.

11. Переложить на бумажное полотенце.

12. Когда остынут – потрусить сахарной пудрой.

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