Кускус – полезная, сытная и очень вкусная крупа, которую можно по-разному готовить: с овощами, мясом. Стоит отметить, что ее можно даже не варить, а просто заливать водой.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте советами по приготовлению кускуса, чтоб не испортить его.

Советы от кулинара:

1. Кусукус нужно не варить, а запаривать, в соотношении 1:1. И обязательно емкость, где запариваете крупу закройте крышкой. После обязательно перемешайте вилкой.

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"Чуть больше или чуть меньше воды – и есть вероятность того, что ваша каша будет слишком водянистой или наоборот, не приготовится до конца и будет хрустеть на зубах. После того, как зальете кускус кипятком, перемешайте его вилкой", – объясняет кулинар.

2. Для приготовления каши нужен обязательно кипяток, иначе кускус не приготовится.

3. Готовый кускус можно заправлять сливочным или оливковым маслом, а также солью и специями еще до того, как залить его кипятком, и перемешайте.

Через 5 минут вы получите полностью готовый к употреблению гарнир

4. Кускус не оставляйте запаренный надолго, потому что крупинки могут слипнуться, и каша не будет такой рассыпчатой, а одним куском.

5. Для приготовления кускуса достаточно 5 минут настаивания на кипятке. После этого перемешайте его вилкой, посолите, поперчите и заправьте растительным или сливочным маслом, если вы не добавляли их перед запариванием.

С чем готовить кускус:

Клопотенко советует использовать эта крупу для приготовления различных салатов, например табуле, который готовится 10 минут.

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