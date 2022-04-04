Как правильно приготовить кускус за 5 минут: полезные советы от Евгения Клопотенко
Кускус – полезная, сытная и очень вкусная крупа, которую можно по-разному готовить: с овощами, мясом. Стоит отметить, что ее можно даже не варить, а просто заливать водой.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте советами по приготовлению кускуса, чтоб не испортить его.
Советы от кулинара:
1. Кусукус нужно не варить, а запаривать, в соотношении 1:1. И обязательно емкость, где запариваете крупу закройте крышкой. После обязательно перемешайте вилкой.
"Чуть больше или чуть меньше воды – и есть вероятность того, что ваша каша будет слишком водянистой или наоборот, не приготовится до конца и будет хрустеть на зубах. После того, как зальете кускус кипятком, перемешайте его вилкой", – объясняет кулинар.
2. Для приготовления каши нужен обязательно кипяток, иначе кускус не приготовится.
3. Готовый кускус можно заправлять сливочным или оливковым маслом, а также солью и специями еще до того, как залить его кипятком, и перемешайте.
Через 5 минут вы получите полностью готовый к употреблению гарнир
4. Кускус не оставляйте запаренный надолго, потому что крупинки могут слипнуться, и каша не будет такой рассыпчатой, а одним куском.
5. Для приготовления кускуса достаточно 5 минут настаивания на кипятке. После этого перемешайте его вилкой, посолите, поперчите и заправьте растительным или сливочным маслом, если вы не добавляли их перед запариванием.
С чем готовить кускус:
Клопотенко советует использовать эта крупу для приготовления различных салатов, например табуле, который готовится 10 минут.
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