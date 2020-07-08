Как правильно готовить овощи на пару: раскрыты главные секреты

Приготовление овощей на пару – один из самых полезных способов, поскольку нет необходимости добавлять лишний жир, вкус остается интенсивным, а также сохраняется больше витаминов.

Эта техника не вызывает особых сложностей, но требует определенных знаний, чтобы получить оптимальный результат, сообщает cocinafacil.com.mx.

Советы по приготовлению овощей на пару

Нарезать их на кусочки одинакового размера. Нагреть воду в пароварке или кастрюле до максимума, прежде чем добавлять овощи. Это поможет равномерно распределиться внутренней температуре. Позаботиться о том, чтобы овощи не касались воды, иначе они будут водянистыми. Подумать о текстурах и разложить их группами. Например, шпинат готовится от 2 до 3 минут, а картофель – от 10 до 20 минут. Поместить сперва овощи, требующие наибольшего времени приготовления, а затем те, которые нужно снять через пару минут. Проверить приготовление с помощью зубочистки и достать те, которые уже готовы. Можно извлечь, даже если они немного сыроваты в центре, потому что за время подачи к столу, они успеют дойти до нужной кондиции. Стараться не передержать. В дополнение к изменению текстуры, это также приводит к потере питательных веществ. Не добавлять соль или приправы перед приготовлением, так как это способствует выведению воды и размягчению. Приправлять овощи лучше в самом конце. Если нет пароварки, необходимо поместить металлическую решетку в кастрюлю с толстым дном.

Время приготовления в зависимости от вида овощей

Шпинат, мангольд, зеленые листья и горох: 3 минуты

Стручковая фасоль: 4-6 минут

Брокколи и цветная капуста: 5-7 минут

Цуккини и кабачки: 6-7 минут

Спаржа: 5-9 минут

Кукуруза: 10 минут

Морковь: 10-15 минут

Картофель и репа: 15 минут

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