Как правильно готовить плов: Евгений Клопотенко поделился полезными советами

Плов – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое нужно уметь правильно готовить, ведь очень просто можно превратить качественную крупу в обычную кашу, если не правильно готовить.

Кулинар Евгений Клопотено рассказал на своем сайте, как правильно готовить вкусный плов, как выбрать для него рис, а также какое мясо лучше использовать, чтобы плов был по-настоящему вкусным.

1. Крупа

Кулинар рекомендует готовить плов именно с рисом.

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"Если хотите, чтобы блюдо получилось рассыпчатым, то отдавайте предпочтение басмати или девзира", – советует Клопотенко.

Все, что нужно знать при выборе риса для плова – он должен быть средней длины, жемчужным и хорошо впитывать в себя воду и жир.

Если вы впервые готовите плов, можно пойти на хитрость – использовать пропаренный рис – он практически всегда рассыпчатый даже если переварить.

Чтобы он не превратился в кашу в процессе приготовления – перед варкой хорошо промойте его до прозрачной воды, чтобы убрать крахмальную пыль.

"Рис можно замочить на 20 минут", – рекомендует кулинар.

2. Мясо

"Плов можно готовить с любым мясом. Классические варианты – баранина, свинина, но если вы хотите более диетический, отдавайте предпочтение курятине, крольчатине или индюшатине", – объяснил Клопотенко.

3. Овощи

Есть продукты, которые всегда должны быть в плове, вне зависимости от рецепта и это: репчатый лук и морковь.

"Лук можно нарезать полукольцами или кольцами, а морковь брусочками", – советует Клопотенко.

4. Масло

Для приготовления плова подойдет подсолнечное, оливковое или кунжутное масло.

Насчет бульона, можно заливать плов овощным или мясным, а также простой водой.

5. Специи

То, что придает плову вкус и аромат – специи.

"Как правило в плов добавляют барбарис, зиру, чеснок и молотый черный перец", – подытожил Клопотенко.

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