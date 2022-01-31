Как правильно готовить плов: Евгений Клопотенко поделился полезными советами
Плов – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое нужно уметь правильно готовить, ведь очень просто можно превратить качественную крупу в обычную кашу, если не правильно готовить.
Кулинар Евгений Клопотено рассказал на своем сайте, как правильно готовить вкусный плов, как выбрать для него рис, а также какое мясо лучше использовать, чтобы плов был по-настоящему вкусным.
1. Крупа
Кулинар рекомендует готовить плов именно с рисом.
"Если хотите, чтобы блюдо получилось рассыпчатым, то отдавайте предпочтение басмати или девзира", – советует Клопотенко.
Все, что нужно знать при выборе риса для плова – он должен быть средней длины, жемчужным и хорошо впитывать в себя воду и жир.
Если вы впервые готовите плов, можно пойти на хитрость – использовать пропаренный рис – он практически всегда рассыпчатый даже если переварить.
Чтобы он не превратился в кашу в процессе приготовления – перед варкой хорошо промойте его до прозрачной воды, чтобы убрать крахмальную пыль.
"Рис можно замочить на 20 минут", – рекомендует кулинар.
2. Мясо
"Плов можно готовить с любым мясом. Классические варианты – баранина, свинина, но если вы хотите более диетический, отдавайте предпочтение курятине, крольчатине или индюшатине", – объяснил Клопотенко.
3. Овощи
Есть продукты, которые всегда должны быть в плове, вне зависимости от рецепта и это: репчатый лук и морковь.
"Лук можно нарезать полукольцами или кольцами, а морковь брусочками", – советует Клопотенко.
4. Масло
Для приготовления плова подойдет подсолнечное, оливковое или кунжутное масло.
Насчет бульона, можно заливать плов овощным или мясным, а также простой водой.
5. Специи
То, что придает плову вкус и аромат – специи.
"Как правило в плов добавляют барбарис, зиру, чеснок и молотый черный перец", – подытожил Клопотенко.
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