По сравнению с другими крупами, пшено считается достаточно бюджетным продуктом. К тому же, эта каша очень полезная. Но пшено имеет специфический горьковатый привкус и достаточно плотную текстуру. Поэтому, чтобы оно получилось действительно вкусным, нужно соблюдать несколько простых правил.

Идея приготовления каши с пшеном опубликована на странице vkusssno в Instagram.

Ингредиенты:

пшено – 1 стакан

вода – 2 стакана

молоко – 2 стакана

соль – 0,5 ч.л ( добавлять по вкусу)

сливочное масло

тыква – 500-600 г

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Способ приготовления:

1. Для того, чтобы пшено не горчило, его нужно промыть до прозрачности и залить кипятком на 3-4 минуты.

2. Тыкву мелко нарезать, залить водой.

3. Варить 10 минут.

4. Добавить хорошо промытое пшено.

5. Добавить горячее молоко (но можно и холодное), перемешать, добавить соль и сахар.

6. Варить на медленном огне до готовности. Консистенцию регулировать по своему вкусу.

7. Выключить огонь, добавить масло и дать настояться 10 минут.

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