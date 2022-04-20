Как правильно готовить пшено, чтобы оно не горчило и было мягким: делимся технологией
По сравнению с другими крупами, пшено считается достаточно бюджетным продуктом. К тому же, эта каша очень полезная. Но пшено имеет специфический горьковатый привкус и достаточно плотную текстуру. Поэтому, чтобы оно получилось действительно вкусным, нужно соблюдать несколько простых правил.
Идея приготовления каши с пшеном опубликована на странице vkusssno в Instagram.
Ингредиенты:
пшено – 1 стакан
вода – 2 стакана
молоко – 2 стакана
соль – 0,5 ч.л ( добавлять по вкусу)
сливочное масло
тыква – 500-600 г
Способ приготовления:
1. Для того, чтобы пшено не горчило, его нужно промыть до прозрачности и залить кипятком на 3-4 минуты.
2. Тыкву мелко нарезать, залить водой.
3. Варить 10 минут.
4. Добавить хорошо промытое пшено.
5. Добавить горячее молоко (но можно и холодное), перемешать, добавить соль и сахар.
6. Варить на медленном огне до готовности. Консистенцию регулировать по своему вкусу.
7. Выключить огонь, добавить масло и дать настояться 10 минут.
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