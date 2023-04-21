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Как правильно готовить рассыпчатый плов на сковороде: самый удачный рецепт
Плов – сытное блюдо, основа которого – рис, мясо, овощи. Стоит отметить, что плов можно готовить не только в кастрюле, но и в сковороде. Для того, чтобы рис не слипался, нужно добавлять воду и готовить блюдо под крышкой.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного плова с мясом и овощами, со специями, который будет рассыпчатым и ароматным.
Ингредиенты:
- рис – 1 стакан
- вырезка свинина – 600 г
- перец болгарский – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 шт.
- сванская соль – 1 ч. л.
- приправа для плова – 1 ч. л.
- перец черный – 1 ч. л.
- вода – 2 стакана
Способ приготовления:
1. Овощи нарежьте соломкой.
2. Мясо порежьте кубиком, обжарьте с овощами.
3. После добавьте рис, влейте воду, накройте крышкой и готовьте до готовности.
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