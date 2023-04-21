Как правильно готовить рассыпчатый плов на сковороде: самый удачный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный рассыпчатый плов на сковороде

Плов – сытное блюдо, основа которого – рис, мясо, овощи. Стоит отметить, что плов можно готовить не только в кастрюле, но и в сковороде. Для того, чтобы рис не слипался, нужно добавлять воду и готовить блюдо под крышкой.

Домашний плов

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного плова с мясом и овощами, со специями, который будет рассыпчатым и ароматным.

Рецепт плова
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Ингредиенты:

  • рис – 1 стакан
  • вырезка свинина – 600 г
  • перец болгарский – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 1 шт.
  • сванская соль – 1 ч. л.
  • приправа для плова – 1 ч. л.
  • перец черный – 1 ч. л.
  • вода – 2 стакана

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте соломкой.

Овощи для плова

2. Мясо порежьте кубиком, обжарьте с овощами.

Мясо для блюда

3. После добавьте рис, влейте воду, накройте крышкой и готовьте до готовности.

Готовый плов

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