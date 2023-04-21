Плов – сытное блюдо, основа которого – рис, мясо, овощи. Стоит отметить, что плов можно готовить не только в кастрюле, но и в сковороде. Для того, чтобы рис не слипался, нужно добавлять воду и готовить блюдо под крышкой.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного плова с мясом и овощами, со специями, который будет рассыпчатым и ароматным.

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Ингредиенты:

рис – 1 стакан

вырезка свинина – 600 г

перец болгарский – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 шт.

сванская соль – 1 ч. л.

приправа для плова – 1 ч. л.

перец черный – 1 ч. л.

вода – 2 стакана

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте соломкой.

2. Мясо порежьте кубиком, обжарьте с овощами.

3. После добавьте рис, влейте воду, накройте крышкой и готовьте до готовности.

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