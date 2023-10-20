Как правильно готовить солянку: пикантное блюдо из всего, что есть в холодильнике

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно готовить солянку: пикантное блюдо из всего, что есть в холодильнике

Солянка – очень вкусное и сытное блюдо из мяса, соленых огурцов, маслин и зелени. Для пикантности добавьте в блюдо чеснок, томатную пасту, кинзу.

Как вкусно приготовить солянку

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом сытной и вкусной солянки с мясом, маслинами, солеными огурцами. 

Рецепт солянки
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Ингредиенты:

  • Грудинка копченая или ребра – 300 г
  • Колбаска копченая – 200 г
  • Балык копченый – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Соленые огурцы – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Маслины черные б/у – 100 г (1 банка)
  • Масло растительное – 2 ст. л. 
  • Петрушка – 5 веточек
  • Рассол – 200 мл
  • Вода – 2 л

Для подачи:

  • Сметана
  • Лимон

Способ приготовления:

1. Все мясные ингредиенты и огурцы порежьте соломкой. Лук и картофель – кубиками.

Мясо для солянки

2. В разогретую кастрюлю с толстым дном налейте масло, добавьте нарезанную грудинку и поджарьте несколько минут. Добавьте лук и жарьте до золотистого цвета. Далее добавьте томатную пасту, влейте рассол, огурцы, картофель, сверху залейте водой и варите 20 минут или до готовности картофеля.

Приготовление солянки

3. Добавьте чеснок, нарезанные оливки + зелень и варите еще 5 минут. Оставьте настояться пару часов.

Подавайте со сметаной и лимоном!

Готовая солянка

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