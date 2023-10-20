Солянка – очень вкусное и сытное блюдо из мяса, соленых огурцов, маслин и зелени. Для пикантности добавьте в блюдо чеснок, томатную пасту, кинзу.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом сытной и вкусной солянки с мясом, маслинами, солеными огурцами.

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Ингредиенты:

Грудинка копченая или ребра – 300 г

Колбаска копченая – 200 г

Балык копченый – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Соленые огурцы – 3 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Томатная паста – 2 ст. л.

Маслины черные б/у – 100 г (1 банка)

Масло растительное – 2 ст. л.

Петрушка – 5 веточек

Рассол – 200 мл

Вода – 2 л

Для подачи:

Сметана

Лимон

Способ приготовления:

1. Все мясные ингредиенты и огурцы порежьте соломкой. Лук и картофель – кубиками.

2. В разогретую кастрюлю с толстым дном налейте масло, добавьте нарезанную грудинку и поджарьте несколько минут. Добавьте лук и жарьте до золотистого цвета. Далее добавьте томатную пасту, влейте рассол, огурцы, картофель, сверху залейте водой и варите 20 минут или до готовности картофеля.

3. Добавьте чеснок, нарезанные оливки + зелень и варите еще 5 минут. Оставьте настояться пару часов.

Подавайте со сметаной и лимоном!

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