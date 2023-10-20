Как правильно готовить солянку: пикантное блюдо из всего, что есть в холодильнике
Солянка – очень вкусное и сытное блюдо из мяса, соленых огурцов, маслин и зелени. Для пикантности добавьте в блюдо чеснок, томатную пасту, кинзу.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом сытной и вкусной солянки с мясом, маслинами, солеными огурцами.
Ингредиенты:
- Грудинка копченая или ребра – 300 г
- Колбаска копченая – 200 г
- Балык копченый – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Соленые огурцы – 3 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Маслины черные б/у – 100 г (1 банка)
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Петрушка – 5 веточек
- Рассол – 200 мл
- Вода – 2 л
Для подачи:
- Сметана
- Лимон
Способ приготовления:
1. Все мясные ингредиенты и огурцы порежьте соломкой. Лук и картофель – кубиками.
2. В разогретую кастрюлю с толстым дном налейте масло, добавьте нарезанную грудинку и поджарьте несколько минут. Добавьте лук и жарьте до золотистого цвета. Далее добавьте томатную пасту, влейте рассол, огурцы, картофель, сверху залейте водой и варите 20 минут или до готовности картофеля.
3. Добавьте чеснок, нарезанные оливки + зелень и варите еще 5 минут. Оставьте настояться пару часов.
Подавайте со сметаной и лимоном!
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