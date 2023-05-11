Свиные ребра – идеальное блюдо, как для праздничного стола, так и для сытного обеда и ужина. Их можно вкусно запекать, варить из них супы, а также жарить со специями и соусами.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусны свиных ребрышек в глазури с маринованным луком, которые будут очень мягкими и сочным.

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Ингредиенты:

свиные ребрышки – 1 кг

горчица – 1-1,5 ст. л.

специи к мясу – 30 г

соль – по вкусу

Глазурь:

кетчуп – 1 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

мед – 1 ст. л.

Маринованный лук:

лук – 2 шт.

холодная вода – 1 стакан

соль – 2 ч. л.

уксус – 4 ст. л.

сушеная зелень – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Свиные ребра помойте, обсушите бумажным полотенцем и снимите пленку.

2. Смажьте горчицей и посыпьте специями к мясу, немного вотрите специи руками, после накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 2 часа.

3. Форму для запекания застелите фольгой и пергаментом. Переложите ребра в форму и заверните фольгой. Отправьте в духовку при 160 С на 2-2,5 часа.

4. Для глазури: смешайте кетчуп, соевый соус и мед. Откройте фольгу и смажьте запеченные ребра сверху, запекайте еще примерно 15 минут при 180 С.

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