Как правильно готовить свиные ребрышки, чтобы мясо было мягким и сочным: делимся лайфхаками и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,7 т.
Как правильно готовить свиные ребра

Свиные ребра – идеальное блюдо, как для праздничного стола, так и для сытного обеда и ужина. Их можно вкусно запекать, варить из них супы, а также жарить со специями и соусами. 

Свиные ребрышки

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусны свиных ребрышек в глазури с маринованным луком, которые будут очень мягкими и сочным. 

Рецепт ребер
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Ингредиенты:

  • свиные ребрышки – 1 кг
  • горчица – 1-1,5 ст. л.
  • специи к мясу – 30 г
  • соль – по вкусу

Глазурь:

  • кетчуп – 1 ст. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.

Маринованный лук:

  • лук – 2 шт. 
  • холодная вода – 1 стакан
  • соль – 2 ч. л. 
  • уксус – 4 ст. л.
  • сушеная зелень – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Свиные ребра помойте, обсушите бумажным полотенцем и снимите пленку.

Ребра для приготовления

2. Смажьте горчицей и посыпьте специями к мясу, немного вотрите специи руками, после накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 2 часа.

Ребра со специями

3. Форму для запекания застелите фольгой и пергаментом. Переложите ребра в форму и заверните  фольгой. Отправьте в духовку при 160 С на 2-2,5 часа.

Приготовление ребер

4. Для глазури: смешайте кетчуп, соевый соус и мед. Откройте фольгу и смажьте запеченные ребра сверху, запекайте еще примерно 15 минут при 180 С. 

Готовое блюдо

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