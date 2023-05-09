Лучший домашний десерт к чаю, кофе, однозначно – тертый пирог. Во-первых, этот пирог готовится очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто, а во-вторых, его сможет приготовить даже тот, кто не умеет вообще готовить выпечку.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с вареньем, который получится мягким внутри и хрустящим снаружи.

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Ингредиенты:

мука – 350 г

сода – 0,5 ч. л.

сахар – 100 г

сливочное масло – 200 г

яйца – 1 шт.

лимонный сок – 1 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

джем или варенье – 250 г

Способ приготовления:

1. Муку просейте в миску, добавьте соду, перемешайте.

2. Холодное сливочное масло натрите прямо в муку.

3. Отдельно смешайте яйцо, сахар, майонез и лимонный сок. Добавьте эту смесь в муку с маслом и быстро замесите тесто.

4. Треть теста заверните в пленку и уберите в морозилку, а оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатайте в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см. Выложите на пергамент на противне, сверху выложите варенье, натрите тесто из морозилки и выпекайте 25 минут при 180 С.

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