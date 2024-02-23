Как правильно готовить "Тирамису": делимся точным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно готовить 'Тирамису': делимся точным рецептом

Тирамису можно готовить как из сырыми яйцами, так и без. Для основы можно приготовить крем без яиц, вкус блюда от этого кардинально не изменится. 

Как правильно приготовить вкусный тирамису

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и нежного тирамису, который готовится с сырыми яйцами.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • савоярди – 200 г
  • сливки 33% – 250 мл
  • маскарпоне – 250 г
  • желток куриный – 4 шт.
  • сахарная пудра – 2 ст. л. 
  • сахар – 55 г
  • кофе
  • какао

Способ приготовления:

1. Отделите желтки от белков и на водяной бане в металлической посуде смешайте желтки с сахаром и непрерывно взбивайте венчиком до светло-желтого оттенка. Вода должна умеренно кипеть. После снимите с огня и остудите, важно не передержать, чтобы желтки не свернулись.

Желтки с сахаром

2. Отдельно взбейте сливки с сахарной пудрой до мягких пиков, добавьте маскарпоне, готовые желтки и еще раз взбейте. Крем должен получиться воздушным.

Крем для десерта

3. Сделайте кофе, остудите его и перелейте в широкую тарелку.

Приготовление десерта

4. Окуните печенье в кофе и выложите в форму, сверху полейте кремом. Затем снова печенье в кофе, в форму и полейте кремом. Выходит 2-3 слоя. Накройте десерт тарелкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

Кофе для десерта

После посыпьте какао!

Готовый десерт

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