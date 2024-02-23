Тирамису можно готовить как из сырыми яйцами, так и без. Для основы можно приготовить крем без яиц, вкус блюда от этого кардинально не изменится.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и нежного тирамису, который готовится с сырыми яйцами.

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Ингредиенты:

савоярди – 200 г

сливки 33% – 250 мл

маскарпоне – 250 г

желток куриный – 4 шт.

сахарная пудра – 2 ст. л.

сахар – 55 г

кофе

какао

Способ приготовления:

1. Отделите желтки от белков и на водяной бане в металлической посуде смешайте желтки с сахаром и непрерывно взбивайте венчиком до светло-желтого оттенка. Вода должна умеренно кипеть. После снимите с огня и остудите, важно не передержать, чтобы желтки не свернулись.

2. Отдельно взбейте сливки с сахарной пудрой до мягких пиков, добавьте маскарпоне, готовые желтки и еще раз взбейте. Крем должен получиться воздушным.

3. Сделайте кофе, остудите его и перелейте в широкую тарелку.

4. Окуните печенье в кофе и выложите в форму, сверху полейте кремом. Затем снова печенье в кофе, в форму и полейте кремом. Выходит 2-3 слоя. Накройте десерт тарелкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

После посыпьте какао!

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