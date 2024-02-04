Как правильно готовить торт "Бите стекло", чтобы он держал форму: делимся идеальным вариантом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как правильно готовить торт 'Бите стекло', чтобы он держал форму: делимся идеальным вариантом

"Битое стекло" – популярный торт из желе и печенья. В его основе нежная сливочная масса, которая после застывания отлично скрепляет все компоненты. Но будет гораздо вкуснее, если добавить еще и любимые фрукты.

Идея приготовления идеального десерта "Битое стекло" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Десерт выглядит очень хорошо в разрезе.

Как правильно готовить торт ''Бите стекло'', чтобы он держал форму: делимся идеальным вариантом

Ингредиенты:

  • 3 вида желе
  • 500 г сметаны 20%
  • фрукты
  • 20 г желатина
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  • сахар
  • ванильный сахар
  • крекер

Способ приготовления:

Как правильно готовить торт ''Бите стекло'', чтобы он держал форму: делимся идеальным вариантом

1. Желе сделать по инструкции на упаковке и заранее.

2. Желатин залить водой и подождать, чтобы набух.

Как правильно готовить торт ''Бите стекло'', чтобы он держал форму: делимся идеальным вариантом

3. В сметану добавить ванильный сахар, сахар по желанию.

4. Нагретый желатин влить и перемешать все.

Как правильно готовить торт ''Бите стекло'', чтобы он держал форму: делимся идеальным вариантом

5. Добавить фрукты, нарезанное кубиками желе, крекер и быстро все перемешать.

6. Оставить в холодильнике на время.

Как правильно готовить торт ''Бите стекло'', чтобы он держал форму: делимся идеальным вариантом

7. Когда застынет первый слой, выложить сверху фрукты и постепенно ложкой, осторожно залить желе слоями.

8. Когда первое застынет – сверху снова налить.

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