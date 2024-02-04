Как правильно готовить торт "Бите стекло", чтобы он держал форму: делимся идеальным вариантом
"Битое стекло" – популярный торт из желе и печенья. В его основе нежная сливочная масса, которая после застывания отлично скрепляет все компоненты. Но будет гораздо вкуснее, если добавить еще и любимые фрукты.
Идея приготовления идеального десерта "Битое стекло" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Десерт выглядит очень хорошо в разрезе.
Ингредиенты:
- 3 вида желе
- 500 г сметаны 20%
- фрукты
- 20 г желатина
- сахар
- ванильный сахар
- крекер
Способ приготовления:
1. Желе сделать по инструкции на упаковке и заранее.
2. Желатин залить водой и подождать, чтобы набух.
3. В сметану добавить ванильный сахар, сахар по желанию.
4. Нагретый желатин влить и перемешать все.
5. Добавить фрукты, нарезанное кубиками желе, крекер и быстро все перемешать.
6. Оставить в холодильнике на время.
7. Когда застынет первый слой, выложить сверху фрукты и постепенно ложкой, осторожно залить желе слоями.
8. Когда первое застынет – сверху снова налить.
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