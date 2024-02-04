"Битое стекло" – популярный торт из желе и печенья. В его основе нежная сливочная масса, которая после застывания отлично скрепляет все компоненты. Но будет гораздо вкуснее, если добавить еще и любимые фрукты.

Идея приготовления идеального десерта "Битое стекло" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Десерт выглядит очень хорошо в разрезе.

Ингредиенты:

3 вида желе

500 г сметаны 20%

фрукты

20 г желатина

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сахар

ванильный сахар

крекер

Способ приготовления:

1. Желе сделать по инструкции на упаковке и заранее.

2. Желатин залить водой и подождать, чтобы набух.

3. В сметану добавить ванильный сахар, сахар по желанию.

4. Нагретый желатин влить и перемешать все.

5. Добавить фрукты, нарезанное кубиками желе, крекер и быстро все перемешать.

6. Оставить в холодильнике на время.

7. Когда застынет первый слой, выложить сверху фрукты и постепенно ложкой, осторожно залить желе слоями.

8. Когда первое застынет – сверху снова налить.

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