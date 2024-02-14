И капуста, и пшено, и шкварки – все эти продукты есть в украинской аутентичности. Все они прекрасно сочетаются в одном блюде. Выходит довольно питательно и очень вкусно.

Идея приготовления сытной засыпной капусты опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Капуста обязательно должна быть квашеной.

Способ приготовления насыпной капусты:

1. Промыть несколько раз 150 г пшена.

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2. Залить кипятком на 1 час.

3. Нарезать 800 г квашеной капусты, залить водой и поставить вариться. Капуста должна быть полностью готова.

4. Пока варится капуста – мелко нарезать 3 луковицы.

5. Пожарить на растительном масле до золотистого цвета.

6. Когда пожарится – добавить 300 г сметаны (22%), перемешать и выключить.

7. В отдельной сковороде поджарить 250 шпондеров. Когда сало вытопилось – добавить к шкварок и нарезанный лук, довести до готовности.

8. Когда капуста сварилась – из пшена слить воду, добавить в пшено 1 яйцо, хорошо перемешать. Пшено высыпать на капусту и уже потом не перемешивать.

9. Накрыть крышкой, готовить на слабом огне 30-40 минут.

10. После того, как сварилось пшено, добавить в кастрюлю лук со сметаной.

11. Все хорошо перемешать.

12. Попробовать по вкусу и, при необходимости, добавить соль, перец.

13. Проварить еще 2-3 минуты.

14. В тарелку положить капусту, а сверху шкварку с луком.

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