Жареный картофель любят практически все, и к тому же он готовится очень просто и быстро. Чтобы он не горел, кулинары советуют картофель замочить в воде.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного картофеля с копченой грудинкой, луком и специями.

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Ингредиенты:

картофель – 500 г

копченая грудинка – 250 г

лук – 1 шт.

петрушка

паприка – 1/2 ч. л.

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу

масло

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель нарежьте на небольшие кусочки и отварите до не полной готовности. Слейте воду.

2. Тем временем копченую грудинку нарежьте на кусочки и обжарьте на сухой сковороде до корочки. Если грудинка нежирная, добавьте 1 ст. л. растительного масла. Далее добавляем нарезанный лук и жарим до прозрачности.

3. Выложите в сковороду вареный картофель, посыпьте солью, паприкой, перцем и перемешайте. Обжарьте до готовности 10-12 минут, посыпьте петрушкой, чесноком и можно есть.

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