Как правильно готовить жареный картофель, чтобы он был хрустящим, но не горел: делимся лайфхаком
Жареный картофель любят практически все, и к тому же он готовится очень просто и быстро. Чтобы он не горел, кулинары советуют картофель замочить в воде.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного картофеля с копченой грудинкой, луком и специями.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- копченая грудинка – 250 г
- лук – 1 шт.
- петрушка
- паприка – 1/2 ч. л.
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу
- масло
Способ приготовления:
1. Очищенный картофель нарежьте на небольшие кусочки и отварите до не полной готовности. Слейте воду.
2. Тем временем копченую грудинку нарежьте на кусочки и обжарьте на сухой сковороде до корочки. Если грудинка нежирная, добавьте 1 ст. л. растительного масла. Далее добавляем нарезанный лук и жарим до прозрачности.
3. Выложите в сковороду вареный картофель, посыпьте солью, паприкой, перцем и перемешайте. Обжарьте до готовности 10-12 минут, посыпьте петрушкой, чесноком и можно есть.
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