Как правильно готовить жареный картофель, чтобы он был хрустящим, но не горел: делимся лайфхаком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Жареный картофель

Жареный картофель любят практически все, и к тому же он готовится очень просто и быстро. Чтобы он не горел, кулинары советуют картофель замочить в воде.

Что приготовить из картофеля

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного картофеля с копченой грудинкой, луком и специями.

Рецепт кулинара
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Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • копченая грудинка – 250 г
  • лук – 1 шт.
  • петрушка
  • паприка – 1/2 ч. л.
  • соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу
  • масло

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель нарежьте на небольшие кусочки и отварите до не полной готовности. Слейте воду.

Картофель для приготовления

2. Тем временем копченую грудинку нарежьте на кусочки и обжарьте на сухой сковороде до корочки. Если грудинка нежирная, добавьте 1 ст. л. растительного масла. Далее добавляем нарезанный лук и жарим до прозрачности.

Жареное мясо с луком

3. Выложите в сковороду вареный картофель, посыпьте солью, паприкой, перцем и перемешайте. Обжарьте до готовности 10-12 минут, посыпьте петрушкой, чесноком и можно есть.

Готовый картофель

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