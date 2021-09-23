Как правильно хранить капусту, чтобы она дольше оставалась свежей – 5 лайфхаков

Капуста – очень полезный и универсальный осенний, диетический овощ, из которого можно приготовить множество вкусных и простых блюд, например, пироги, вареники, даже супы. Стоит отметить, что капуста очень непривередлива в плане хранения, не боится низких температур, а также – отлично сохраняет все полезные свойства даже если держать ее в холодильнике.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как правильно хранить капусту, чтобы она была свежей как можно дольше, а также делимся с вами 5 полезными лайфхаками.

1. Пищевая пленка

Если вы хотите хранить капусту в холодильнике, тогда вам отлично подойдет для этого пищевая пленка. Достаточно всего лишь плотно обернуть ее пленкой. Так она сможет пролежать, пока не образуется конденсат, тогда поменяйте пленку на новую.

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2. Погреб

Если у вас он есть – тогда лучше капусту там и хранить. Ведь там самая подходящая для этого температура, при которой капуста точно будет свежей до 4-6 месяцев. Вам стоит просто сложить ее в чистый ящик и все.

3. Кладовка

Если вы решили хранить капусту именно здесь, лучше всего – подвесить ее, но так, чтобы казаны не касались друг к другу.

4. Балкон

Здесь ваша капуста сможет хранить свежесть около нескольких месяцев, стоит всего лишь ее обернуть в бумагу или пленку и сложить в утепленный заранее ящик или просто накрыть теплой тканью.

5. Песок

Как бы удивительно это не было, но да, капусту можно хранить еще и таким образом – закопать в песке. Просто насыпьте в ящик песок и положите туда капусту, обязательно – кочерыжкой вниз.

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