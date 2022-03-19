Как правильно хранить кофейные зерна, чтобы они долго оставались ароматными: полезные советы

Кофе – напиток, без которого очень тяжело представить утро каждого второго. Это очень вкусный и бодрящий напиток, который можно готовить и подавать по-разному. Но очень важно помнить, что зерна и молотый кофе нужно уметь правильно хранить, чтобы напиток был ароматным и вкусным.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, благодаря которым вы сможете правильно хранить молотый кофе и зерна. Советы были опубликованы изданием INSIDER.

Как долго хранится кофе?

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Макс Гуалтьери, давний бариста, обжарщик кофе и основатель Joules and Watts Coffee утверждает, что есть ряд факторов, которые определяют, как долго кофе остается свежим.

"Тип кофе, в основном сорт и степень обжарки, может влиять на долговечность кофе", – утверждает специалист.

Очень важно знать, что на свежесть кофе влияют: влага, тепло и кислород.

Гуалтьери утверждает, что лучше всего – покупать цельные бобы, так кофе дольше остается свежим.

"Цельные зерна имеет меньшую общую площадь поверхности, чем молотый кофе, а это означает, что цельные кофейные зерна меньше подвергаются воздействию кислорода, что замедляет процесс окисления, что приводит к несвежему вкусу кофе", – утверждает бариста.

Большинство специалистов по обжарке рекомендуют заваривать цельные кофейные зерна в течение первых двух недель после обжарки, но при правильном хранении они могут храниться до двух месяцев.

"Молотый кофе начинает терять свою пикантность, как только вы его перемалываете", – говорит Гаультьери.

Чтобы кофе оставался как можно более свежим, варите его как можно скорее после помола зерен.

"После помола кофе он теряет свой вкус примерно в шестнадцать раз быстрее, чем кофе из цельных зерен". Если кофе предварительно молотый, он должен храниться около недели, прежде чем потеряет свой вкус.

Храните кофе в оригинальной упаковке.

Лучше всего хранить кофе в оригинальной упаковке

Гуалтьери утверждает, что важно хранить зерна в правильной упаковке, чтобы помочь с дегазацией и окислением, которые являются двумя основными процессами, которые изменяют вкус кофе.

"При дегазации углекислый газ, образующийся в зернах в процессе обжаривания, выходит из них. Когда из бобов выделяется углекислый газ, он несет с собой соединения, обуславливающие вкус и аромат. После того, как углекислый газ высвобождается, его заменяет кислород, который просачивается в пористые зерна, что также приводит к более тусклому вкусу", – объясняет Гуалтьери.

Стоит отметить, что по мнению специалиста воздействие воздуха на кофе еще больше увеличивает окисление, что делает выбор места хранения очень важным.

Прекратив контакт с воздухом, вы можете замедлить этот процесс

Как лучше хранить кофе

Кофе лучше всего хранить в оригинальной упаковке, которая имеет односторонний клапан, который позволяет выходить углекислому газу и предотвращает попадание кислорода.

"Если в оригинальной упаковке нет дегазационного клапана или вы предпочитаете пересыпать зерна в другой сосуд, обязательно используйте непрозрачный, герметичный контейнер", – советует бариста.

Что влияет на свежесть кофе

1. Тепло и влага

2. Солнечные лучи

Как хранить молотый кофе?

"Лучше всего смолоть кофе непосредственно перед завариванием. При помоле кофе все ароматические и вкусовые соединения в зернах становятся доступными для воздуха. Это ускоряет процессы, из-за которых кофе портится, поэтому, чтобы кофе не черствел быстрее, варите его сразу после помола", – подытожил специалист.

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