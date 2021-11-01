Как правильно и безопасно хранить и использовать яйца: советы от Евгения Клопотенко

Сложно представить блюдо, для приготовления которого не нужны яйца, особенно это касается выпечки, салатов и даже напитков. К тому же, этот продукт очень часто едят на завтрак в виде яичницы, омлета или просто вареного.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте полезными советами, как выбрать качественные яйца, а также – как правильно хранить и использовать этот продукт.

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Как правильно и безопасно хранить и использовать яйца

Эксперт назвал 5 правил, которые нужны каждой хозяйке:

Необходимо использовать в пищу свежие яйца. Обращайте внимание на срок годности, указанный на упаковке. Не закупайте яйца на месяц вперед, они быстро портятся. Храните я йца в холодильнике, так там не смогут появляется вредные бактерии сальмонеллы.

При выборе обращайте внимание на упаковку, она не должна быть мокрой, поврежденной, а сухой и целой. Хранить яйца нужно в оригинальной упаковке. Ни в коем случаи не используйте повторно картонные коробки.

Никогда не используйте треснувшие или грязные яйца при приготовлении пищи. Особенно те, на которых есть следы куриного помета. ​​​​​​​

Очень важно – не использовать яичную скорлупу для отделения бела от желтка, так как это очень легкий способ перекрестного загрязнения и е сли на скорлупе была сальмонелла, то и на руках осталась эта бактерия. Чтобы быть уверенным в безопасности продукта, можно разбить яйцо в мелкое сито и подождать, пока белок отделится от желтка сам.

​​​​​​​Если вы готовите соусы, нужно обязательно пастеризовать желток на паровой бане. Но не забывайте, что чтобы погибла сальмонелла нужно выдержать температуру 60 градусов в течение 5-6 минут или всего 1 минуту при 70 градусах. Но помните, что желток может сворачиваться при 70 С, поэтому лучше просто пастеризовать.

Домашний майонез по рецепту Евгения Клопотенко

​​​​​​​Ингредиенты:

Желток – 2 шт.

Подсолнечное масло – 120-150 мл

Горчица – 10 г

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль – щепотка

​​​​​​​Способ приготовления:

​​​​​​​Первым делом – отделите желтки от белков, переместите их обязательно в плотную, стеклянную миску. Добавьте горчицу, сок лимона, соль, переставьте на водяную баню, постепенно добавляйте подсолнечное масло и хорошо сбивайте венчиком, чтобы смесь побелела и начала густеть – около 5 минут. После – снимите с паровой бани и добавьте оставшееся масло и еще немного взбейте до готовности.

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