Как правильно и безопасно хранить и использовать яйца: советы от Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
5,2 т.
Евгений Клопотенко рассказал, как хранить яйца

Сложно представить блюдо, для приготовления которого не нужны яйца, особенно это касается выпечки, салатов и даже напитков. К тому же, этот продукт очень часто едят на завтрак в виде яичницы, омлета или просто вареного.

Какие яйца использовать в выпечке

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте полезными советами, как выбрать качественные яйца, а также – как правильно хранить и использовать этот продукт.

Блюдо из отваренных яиц
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Как правильно и безопасно хранить и использовать яйца

Эксперт назвал 5 правил, которые нужны каждой хозяйке:

  • Необходимо использовать в пищу свежие яйца. Обращайте внимание на срок годности, указанный на упаковке. Не закупайте яйца на месяц вперед, они быстро портятся. Храните я

    йца в холодильнике, так там не смогут появляется вредные бактерии сальмонеллы.

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  • При выборе обращайте внимание на упаковку, она не должна быть мокрой, поврежденной, а сухой и целой. Хранить яйца нужно в оригинальной упаковке. Ни в коем случаи не используйте повторно картонные коробки.

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  • Никогда не используйте треснувшие или грязные яйца при приготовлении пищи. Особенно те, на которых есть следы куриного помета.

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Хранить яйца нужно в оригинальной упаковке

  • Очень важно – не использовать яичную скорлупу для отделения бела от желтка, так как это очень легкий способ

    перекрестного загрязнения и е

    сли на скорлупе была сальмонелла, то и на руках осталась эта бактерия. Чтобы быть уверенным в безопасности продукта, можно разбить яйцо в мелкое сито и подождать, пока белок отделится от желтка сам.

Яйца всегда используют для выпечки

  • ​​​​​​​Если вы готовите соусы, нужно обязательно пастеризовать желток на паровой бане. Но не забывайте, что чтобы погибла сальмонелла нужно выдержать температуру 60 градусов в течение 5-6 минут или всего 1 минуту при 70 градусах. Но помните, что желток может сворачиваться при 70 С, поэтому лучше просто

    пастеризовать.

Как приготовить правильно домашний майонез

Домашний майонез по рецепту Евгения Клопотенко

​​​​​​​Ингредиенты:

  • Желток – 2 шт.

  • Подсолнечное масло – 120-150 мл

  • Горчица – 10 г

  • Сок лимона – 1 ст. л.

  • Соль – щепотка

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. ​​​​​​​Первым делом – отделите желтки от белков, переместите их обязательно в плотную, стеклянную миску.

  2. Добавьте горчицу, сок лимона, соль, переставьте на водяную баню, постепенно добавляйте подсолнечное масло и хорошо сбивайте венчиком, чтобы смесь побелела и начала густеть – около 5 минут.

  3. После – снимите с паровой бани и добавьте оставшееся масло и еще немного взбейте до готовности.

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