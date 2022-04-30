Традиционное избавление киви от кожицы похоже на очищение картофеля – ножом, по кругу, срезают все лишнее. Но таким образом фрукт выделяет много жидкости, ускользает из рук и становится меньшим в объеме. К счастью, существует гораздо более простая технология.

О том, как легко почистить киви без лишних усилий, рассказало американское интернет-издание INSIDER.

Можно ли есть кожу киви

Вы вполне можете есть кожуру киви. Нечеткая текстура кожицы может кого-то смутить, но на самом деле она является более высоким источником витамина С и клетчатки по сравнению с зеленой мякотью фрукта.

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Как легко почистить киви:

Для этого метода понадобится небольшая ложка и нож.

1. Фрукт хорошо промыть от излишней грязи.

2. Положить киви на дощечку и отрезать концы.

3. Поместить ложку у края кожуры и осторожно продвинуть ее круговыми движениями, чтобы поместить внутреннюю мякиш. Ложка должна быть максимально тонкой.

4. Когда круг будет вырезан, осторожно вытащить мякоть.

Как нарезать и хранить киви

Можно нарезать киви ломтиками, кубиками или дольками. Нож должен быть острым, чтобы кусочки получились ровными. Киви в нарезанном виде хранится до двух дней в герметичной емкости в холодильнике. Когда из фрукта начинает выделяться излишняя слизь – есть его уже нельзя.

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