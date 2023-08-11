Лисички – это довольно полезные грибы, которые включают в себя большое количество витаминов. Их можно пожарить и есть самостоятельно, подавать с гарниром, добавлять в первые и вторые блюда.

Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram поделился рецептом жареных лисичек, которые не теряют вкусовые свойства и форму.

Ингредиенты:

лисички

лук

чеснок

петрушка

соль, перец

сливочное масло

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно разогреть сковороду до так называемого состояния дымления.

2. Далее нужно налить растительное масло и насыпать помытые грибы.

Совет: не нужно насыпать слишком много грибов, иначе они пустят сок и начнут вариться. Достаточно выложить равномерным слоем и не перемешивать 1-1,5 минуты.

3. Когда пройдет 1,5 минуты, грибы нужно перемешать. Должна быть красивая поджаренная корочка. Высыпать грибы на тарелку.

Совет: лисички не нужно долго жарить, достаточно 2-3 минуты.

4. Измельчить и обжарить лук до золотистости.

5. Добавить к луку чеснок и сливочное масло. Жарить 30 секунд и добавить снова грибы, измельченную петрушку, соль и перец.

6. Готовое блюдо выложить в контейнер и хранить в холодильнике до 7 дней. Также грибы можно добавлять в суп, пасту, соус и есть самостоятельно.

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