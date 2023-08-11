Как правильно и вкусно пожарить лисички, чтобы они не потеряли свой вкус: простой способ
Лисички – это довольно полезные грибы, которые включают в себя большое количество витаминов. Их можно пожарить и есть самостоятельно, подавать с гарниром, добавлять в первые и вторые блюда.
Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram поделился рецептом жареных лисичек, которые не теряют вкусовые свойства и форму.
Ингредиенты:
- лисички
- лук
- чеснок
- петрушка
- соль, перец
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Для начала нужно разогреть сковороду до так называемого состояния дымления.
2. Далее нужно налить растительное масло и насыпать помытые грибы.
Совет: не нужно насыпать слишком много грибов, иначе они пустят сок и начнут вариться. Достаточно выложить равномерным слоем и не перемешивать 1-1,5 минуты.
3. Когда пройдет 1,5 минуты, грибы нужно перемешать. Должна быть красивая поджаренная корочка. Высыпать грибы на тарелку.
Совет: лисички не нужно долго жарить, достаточно 2-3 минуты.
4. Измельчить и обжарить лук до золотистости.
5. Добавить к луку чеснок и сливочное масло. Жарить 30 секунд и добавить снова грибы, измельченную петрушку, соль и перец.
6. Готовое блюдо выложить в контейнер и хранить в холодильнике до 7 дней. Также грибы можно добавлять в суп, пасту, соус и есть самостоятельно.
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