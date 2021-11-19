Паста карбонара для изысканного ужина по рецепту Джейми Оливера
Если вы не знаете, что приготовить на ужин, чтобы это было быстро и вкусно, прекрасным вариантом может стать – паста карбонара. Чтобы это блюдо было вкусным, его нужно правильно приготовить, а именно – выбрать хорошую пасту, пармезан, можно добавить морепродукты и обязательно специи.
Джейми Оливер поделился на своем YouTubе-канале рецептом классической пасты карбонара с беконом, чесноком и сливками. Готовится элементарно.
Секреты приготовления блюда:
спагетти положите в кипящую воду
порезанный бекон нужно положить на холодную сковороду
чеснок добавьте в кожуре
обязательно измельчите перец и просейте через сито
Ингредиенты:
спагетти – 1 упаковка
бекон – 300 г
твердый соленый сыр – 100 г
яйца – 1 шт.
чеснок – 1-2 зуб.
перец горошек – 30 шт.
сливки для соуса – по желанию
Способ приготовления:
1. Вскипятите воду, бросьте спагетти, немного посолите и варите около 8 минут.
2. Порежьте мелко бекон, положите на холодную сковороду, добавьте чеснок в кожуре, так он отдаст весь аромат.
3. В ступке хорошо измельчите перец и обязательно просейте через сито, добавьте в сковороду, перемешайте.
4. В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте натертый сыр, перемешайте.
5. Готовые спагетти переложите в сковороду, перемешайте, вылейте яичную смесь, перемешайте.
6. Готовое блюдо переложите на тарелку и обязательно присыпьте черным, молотым перцем.
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