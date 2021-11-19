Паста карбонара для изысканного ужина по рецепту Джейми Оливера

Если вы не знаете, что приготовить на ужин, чтобы это было быстро и вкусно, прекрасным вариантом может стать – паста карбонара. Чтобы это блюдо было вкусным, его нужно правильно приготовить, а именно – выбрать хорошую пасту, пармезан, можно добавить морепродукты и обязательно специи.

Джейми Оливер поделился на своем YouTubе-канале рецептом классической пасты карбонара с беконом, чесноком и сливками. Готовится элементарно.

Секреты приготовления блюда:

спагетти положите в кипящую воду

порезанный бекон нужно положить на холодную сковороду

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чеснок добавьте в кожуре

обязательно измельчите перец и просейте через сито

Ингредиенты:

спагетти – 1 упаковка

бекон – 300 г

твердый соленый сыр – 100 г

яйца – 1 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

перец горошек – 30 шт.

сливки для соуса – по желанию

Способ приготовления:

1. Вскипятите воду, бросьте спагетти, немного посолите и варите около 8 минут.

2. Порежьте мелко бекон, положите на холодную сковороду, добавьте чеснок в кожуре, так он отдаст весь аромат.

3. В ступке хорошо измельчите перец и обязательно просейте через сито, добавьте в сковороду, перемешайте.

4. В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте натертый сыр, перемешайте.

5. Готовые спагетти переложите в сковороду, перемешайте, вылейте яичную смесь, перемешайте.

6. Готовое блюдо переложите на тарелку и обязательно присыпьте черным, молотым перцем.

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