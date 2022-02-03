Как правильно и вкусно приготовить кус-кус без варки: рецепт от шеф-повара Дениса Ревы. Эксклюзив

Гречка, рис, булгур – все эти крупы ежедневно имеют место в нашем рационе. Между тем такие как кус-кус довольно часто остаются незамеченными. Но зря. При правильном приготовлении такая крупа получается очень необычной по вкусу, прекрасно сочетается с овощами, соусами и выступает безупречным гарниром. При этом приготовить ее можно даже без варки на плите.

Как правильно и вкусно приготовить кус-кус и с чем лучше всего сочетать крупу, рассказал известный шеф-повар Денис Рева в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL.

Для приготовления крупы понадобятся следующие ингредиенты:

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кус-кус – 300 г

горячая вода – 0,5л

оливковое\растительное масло – 20 мл

соль

Способ приготовления:

1. Насыпать кус-кус в глубокую миску.

2. Отдельно соединить воду, соль и растительное масло.

3. Полученной жидкостью залить крупу и оставить на 10-15 минут.

4. Перемешать готовую крупу.

Шеф-повар советует сочетать такой кус-кус с измельченными овощами: сладким перцем, морковью, репчатым луком, цукини или томатами. А также с соусами – выходит невероятный гарнир к мясу или птице.

На мой взгляд, лучше всего с кус-кусом сочетается соевый соус.

Также шеф-повар Денис Рева совместно с благотворительным фондом "HELPGROUP " проведут ряд благотворительных мастер-классов. Все собранные средства будут перечислены на помощь и лечение детям-сиротам. Первый мастер-класс состоится 16.02.2022 г. Киев. Подробная информация и реквизиты для помощи по ссылке.

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