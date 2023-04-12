Как правильно консервировать щавель: самый простой способ

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Как правильно консервировать щавель: самый простой способ

Существует множество способов заготовки щавеля. Лучший из них – это консервирование в банках. Благодаря этому зелень не теряет вкусовые свойства и природную кислоту. Для консервирования опытные хозяйки советуют использовать молодой щавель, собранный в апреле-мае, а выросший позже – грубый и не такой полезный.

Редакция FoodOboz выбрала вам простой и легкий рецепт консервирования щавеля в банках.

Рецепт консервированного щавеля

Ингредиенты:

  • щавель – 200 г
  • вода – 1 ст.
  • соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно перебрать и промыть листья щавеля под холодной водой. Выложить на дуршлаг и оставить, чтобы зелень немного обсохла.

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Молодой щавель

2. Порезать листья щавеля как можно тоньше.

3. Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. После закипания добавить листья щавеля. Накрыть крышкой и прогреть зелень 4 минуты.

4. После этого перемешать щавель деревянной ложкой, снова накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты.

Консервированный щавель

5. Пропаренную зелень разложить в стерилизованные банки и закрыть герметично крышками. Банки перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить так до полного охлаждения. Охлажденный щавель хранить в прохладном месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить щавель на зиму.

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