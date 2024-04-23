Маринад для шашлыка

Как правильно мариновать разное мясо для шашлыка, чтобы он было сочным и мягким: делимся полезными советами
Шашлыки можно готовить из абсолютно разного мяса и даже из рыбы и лаваша. Чтобы мясо было сочным и мягким, его нужно правильно мариновать, обязательно добавляя соль, специи, лук, лимон или уксус, вино.
Кулинар поделилась в Instagram полезными советами, как правильно мариновать разное мясо для шашлыка.
– Чтобы шашлык получился действительно вкусным, важно, чтобы мясо было не замороженным, а охлажденным!
– Свежее и молодое мясо достаточно просто посолить и поперчить. Но если вы хотите придать мясу насыщенный аромат и необычный вкус, воспользуйтесь маринадом.
– Курицу можно мариновать всего 30 минут, а свинину, говядину и баранину – около 2 часов.
– Минимальное время маринования курятины – 2 часа, свинины – 4 часа, говядины и баранины – 6 часов.
– Немолодое мясо или мясо, в качестве которого вы сомневаетесь, нужно мариновать подольше. Это смягчит волокна и сделает шашлык более сочным. Используйте в составе маринада ингредиенты, обладающие антибактериальными свойствами, например, репчатый лук.
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