Зачем отваривать свинину в луковой шелухе: рецепт холодной закуски
Вареная свинина в луковой шелухе – это просто безупречная холодная закуска, которую можно подавать как самостоятельно, так из зеленью, свежими овощами, соусами, хлебом с горчицей. В этом случае луковая шелуха выступает как натуральный краситель, придающий мясу насыщенный аппетитный цвет и приятный аромат.
Рецепт вареной свинины в луковой шелухе опубликован в кулинарном блоге pro.stocook в Instagram.
Ингредиенты:
свиная грудка – 600 г
луковая шелуха – 2 пригоршни
вода – 1,5 л
лавровые листья – 2-3 шт
соль – 100 г
перец черный горошком – 10-15 шт
перец душистый – 3-5 шт
чеснок – 5 зубчиков
специи
Способ приготовления:
1. Луковую шелуху положить в дуршлаг и промыть под проточной водой. Также промыть свиную грудку.
2. В большую кастрюлю налить воду и довести до кипения.
3. Добавить в воду соль и полностью раствориться. Добавить шелуху, лавровые листья, перец горошек и ароматный. Перемешать.
4. В полученный кипящий рассол опустить комок. Вода должна полностью покрывать мясо. Довести до кипения и томасма 30-40 минут на слабом огне. В процессе варки нужно периодически переворачивать комок, чтобы она равномерно приготовилась.
5. Готовые грудки дать полностью остыть в кастрюле. Затем поставить в холодильник и оставить на 8 часов.
6. Достать мясо из рассола, промокнуть бумажным полотенцем, натереть измельченным чесноком и специями.
7. Завернуть грудку в бумажное полотенце и положить в холодильник еще на 2 часа.
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