Зачем отваривать свинину в луковой шелухе: рецепт холодной закуски

Вареная свинина в луковой шелухе – это просто безупречная холодная закуска, которую можно подавать как самостоятельно, так из зеленью, свежими овощами, соусами, хлебом с горчицей. В этом случае луковая шелуха выступает как натуральный краситель, придающий мясу насыщенный аппетитный цвет и приятный аромат.

Рецепт вареной свинины в луковой шелухе опубликован в кулинарном блоге pro.stocook в Instagram.

Ингредиенты:

свиная грудка – 600 г

луковая шелуха – 2 пригоршни

вода – 1,5 л

лавровые листья – 2-3 шт

соль – 100 г

перец черный горошком – 10-15 шт

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перец душистый – 3-5 шт

чеснок – 5 зубчиков

специи

Способ приготовления:

1. Луковую шелуху положить в дуршлаг и промыть под проточной водой. Также промыть свиную грудку.

2. В большую кастрюлю налить воду и довести до кипения.

3. Добавить в воду соль и полностью раствориться. Добавить шелуху, лавровые листья, перец горошек и ароматный. Перемешать.

4. В полученный кипящий рассол опустить комок. Вода должна полностью покрывать мясо. Довести до кипения и томасма 30-40 минут на слабом огне. В процессе варки нужно периодически переворачивать комок, чтобы она равномерно приготовилась.

5. Готовые грудки дать полностью остыть в кастрюле. Затем поставить в холодильник и оставить на 8 часов.

6. Достать мясо из рассола, промокнуть бумажным полотенцем, натереть измельченным чесноком и специями.

7. Завернуть грудку в бумажное полотенце и положить в холодильник еще на 2 часа.

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