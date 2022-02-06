Зачем отваривать свинину в луковой шелухе: рецепт холодной закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Зачем отваривать свинину в луковой шелухе: рецепт холодной закуски

Вареная свинина в луковой шелухе – это просто безупречная холодная закуска, которую можно подавать как самостоятельно, так из зеленью, свежими овощами, соусами, хлебом с горчицей. В этом случае луковая шелуха выступает как натуральный краситель, придающий мясу насыщенный аппетитный цвет и приятный аромат.

Рецепт вареной свинины в луковой шелухе опубликован в кулинарном блоге pro.stocook в Instagram.

Вареная свинина в луковой шелухе

Ингредиенты:

  • свиная грудка – 600 г

  • луковая шелуха – 2 пригоршни

  • вода – 1,5 л

  • лавровые листья – 2-3 шт

  • соль – 100 г

  • перец черный горошком – 10-15 шт

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  • перец душистый – 3-5 шт

  • чеснок – 5 зубчиков

  • специи

Ингредиенты для блюда

Способ приготовления:

1. Луковую шелуху положить в дуршлаг и промыть под проточной водой. Также промыть свиную грудку.

2. В большую кастрюлю налить воду и довести до кипения.

3. Добавить в воду соль и полностью раствориться. Добавить шелуху, лавровые листья, перец горошек и ароматный. Перемешать.

Луковая шелуха для блюда

4. В полученный кипящий рассол опустить комок. Вода должна полностью покрывать мясо. Довести до кипения и томасма 30-40 минут на слабом огне. В процессе варки нужно периодически переворачивать комок, чтобы она равномерно приготовилась.

5. Готовые грудки дать полностью остыть в кастрюле. Затем поставить в холодильник и оставить на 8 часов.

Процесс приготовления

6. Достать мясо из рассола, промокнуть бумажным полотенцем, натереть измельченным чесноком и специями.

7. Завернуть грудку в бумажное полотенце и положить в холодильник еще на 2 часа.

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