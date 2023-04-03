Главный символ светлого праздника Пасхи – вкусная, ароматная, легкая и удачная домашняя паска. Готовят их все хозяйки по-разному, но чаще всего на дрожжевом тесте. Стоит отметить, что также очень вкусная заварная и творожная паска.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно выпекать паски в бумажным формах.

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Как правильно выпекать паски в бумажных формах

1. Тесто для пасок нужно добавлять в форму всего на 1/2, чтобы в процессе выпекания паска не вывалилась из формы.

2. Формы с тестом нужно оставить подходить в теплом месте, чтобы тесто увеличилось в 2 раза, а после уже можно выпекать паски.

3. Бумажные формы очень плотные, поэтому они не требуют дополнительной поддержки и при этом к ним не прилипает тесто и паски не будут пригорать. Их не нужно смазывать маслом!

4. Для того, чтобы извлечь готовую паску из бумажной формы, вам нужно будет очень аккуратно "пройтись" острым ножом по краям.

Також на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить дома творожную паску "3 шоколада".