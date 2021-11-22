Как правильно приготовить ароматный десерт брауни дома: советы от шеф-повара
Каждый, кто пробовал этот шоколадный десерт – брауни, навсегда остается от него в восторге. Ведь тяжело забыть вкус шоколадного, ароматного угощения, которые мечтает удачно приготовить каждая хозяйка.
Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом настоящего шоколадного брауни, который вы с легкостью приготовите и удастся он очень вкусным.
Советы:
масло обязательно растопите
выбирайте какао наивысшего качества
орехи можно использовать сушенные или жаренные
Ингредиенты:
Масло сливочное – 150 г
Какао – 40 г
Мука – 50 г
Яйца куриные – 2 шт.
Пудра сахарная – 250 г
Орехи измельченные – 75 г
Способ приготовления:
1. Растопите сливочное масло, добавьте какао, перемешайте до однородности.
2. К яйцам добавьте сахарную пудру, хорошо перемешайте и влейте смесь из какао и масла.
3. Просейте муку и добавьте в шоколадную смесь.
4. Орехи измельчите и добавьте в тесто.
5. Смажьте форму маслом, влейте тесто и отправьте на 25-30 минут при 180 С.
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