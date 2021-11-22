Как правильно приготовить ароматный десерт брауни дома: советы от шеф-повара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,8 т.
Брауни с орехами

Каждый, кто пробовал этот шоколадный десерт – брауни, навсегда остается от него в восторге. Ведь тяжело забыть вкус шоколадного, ароматного угощения, которые мечтает удачно приготовить каждая хозяйка.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом настоящего шоколадного брауни, который вы с легкостью приготовите и удастся он очень вкусным.

Советы:

  • масло обязательно растопите

  • выбирайте какао наивысшего качества

  • орехи можно использовать сушенные или жаренные

Как дома приготовить брауни
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Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 150 г

  • Какао – 40 г

  • Мука – 50 г

  • Яйца куриные – 2 шт.

  • Пудра сахарная – 250 г

  • Орехи измельченные – 75 г

Способ приготовления:

Домашний брауни

1. Растопите сливочное масло, добавьте какао, перемешайте до однородности.

2. К яйцам добавьте сахарную пудру, хорошо перемешайте и влейте смесь из какао и масла.

3. Просейте муку и добавьте в шоколадную смесь.

Домашний брауни с шоколадом

4. Орехи измельчите и добавьте в тесто.

5. Смажьте форму маслом, влейте тесто и отправьте на 25-30 минут при 180 С.

Брауни с орехами

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