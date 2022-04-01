Как правильно приготовить банош со шкварками и брынзой: рецепт от шеф-повара

Банош – это традиционное блюдо украинской кухни, которое больше своего готовят в Карпатском регионе. Как правило основой блюда является кукурузная каша, сметана, сливки. А приправляют его шкварками из сала и брынзой.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом настоящего украинского баноша со шкварками и сыром, который можно приготовить дома всего за 30 минут.

Ингредиенты:

жирная сметана – 200 г

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бекон или копченое сало с прожилками – 200 г

брынза – 100 г

молоко – 700 мл​​​​​​​

кукурузная крупа – 250 г

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте сало, поджарьте до золотистости на сковороде.

2. В молоко добавьте сметану, сахар, соль, перемешайте и всыпьте кукурузную крупу, поставьте на огонь и варите обязательно помешивая, пока каша не загустеет.

3. Брынзу покрошите руками.

4. Переложите готовую кашу в тарелку, присыпьте сыром, добавьте шкварки и можно подавать.

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