Как правильно приготовить банош со шкварками и брынзой: рецепт от шеф-повара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Вкусный домашний банош

Банош – это традиционное блюдо украинской кухни, которое больше своего готовят в Карпатском регионе. Как правило основой блюда является кукурузная каша, сметана, сливки. А приправляют его шкварками из сала и брынзой.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом настоящего украинского баноша со шкварками и сыром, который можно приготовить дома всего за 30 минут.

Рецепт баноша

Ингредиенты:

  • жирная сметана – 200 г

Сало для баноша
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  • бекон

    или копченое сало с прожилками – 200 г

  • брынза – 100 г

  • молоко – 700 мл​​​​​​​

Молоко для баноша

  • кукурузная крупа – 250 г

  • сахар – 1 ст. л.

  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте сало, поджарьте до золотистости на сковороде.

Запеченное сало для блюда

2. В молоко добавьте сметану, сахар, соль, перемешайте и всыпьте кукурузную крупу, поставьте на огонь и варите обязательно помешивая, пока каша не загустеет.

Приготовление баноша

3. Брынзу покрошите руками.

Брынза для баноша

4. Переложите готовую кашу в тарелку, присыпьте сыром, добавьте шкварки и можно подавать.

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