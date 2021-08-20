Как правильно приготовить бельгийские вафли – самый легкий способ
Бельгийские вафли – очень популярное и вкусное угощение, которое мечтает удачно приготовить каждая хозяйка. Но часто из-за ряда ошибок при приготовлении блюдо получается не таким вкусным и ароматным, как хотелось.
Сегодня редакция FoodOboz делится самым простым рецептом настоящих бельгийских вафель, которые вы сможете готовить хоть каждый день и они будут вкусными, мягкими и ароматными.
Мягкие бельгийские вафли на молоке за 10 минут
Ингредиенты:
Мука – 180 г
Сливочное масло – 100 г
Яйца – 2 шт.
Молоко – 230 мл
Сахар – 100 г
Ванильный сахар – 8 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Соль – щепотка
Способ приготовления:
Отделите белки от желтков, белки отправьте в холодильник, а желтки разотрите с сахаром.
Добавьте ванильный сахар, сливочное масло и теплое молоко, хорошо перемешайте до однородности.
Муку просейте, добавьте разрыхлитель, соль и высыпьте в яично-масляную смесь, перемешайте.
Взбейте белки до пиков, добавте в тесто и аккуратно перемешайте.
Разогрейте вафельницу, выложите тесто и запекайте около 5 минут.
Перед подачей полейте вафли карамелью, сиропом любым на ваш вкус и добавьте варенье.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома приготовить вкусный и ароматный абрикосовый пирог, а также – нежный абрикосовый чизкейк.
2 рецепта очень вкусных и необычных блюд с тыквы, которые элементарно готовятся, но при этом получаются очень удачными.