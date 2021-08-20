Как правильно приготовить бельгийские вафли – самый легкий способ

Бельгийские вафли – очень популярное и вкусное угощение, которое мечтает удачно приготовить каждая хозяйка. Но часто из-за ряда ошибок при приготовлении блюдо получается не таким вкусным и ароматным, как хотелось.

Сегодня редакция FoodOboz делится самым простым рецептом настоящих бельгийских вафель, которые вы сможете готовить хоть каждый день и они будут вкусными, мягкими и ароматными.

​​​Мягкие бельгийские вафли на молоке за 10 минут

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Ингредиенты:

Мука – 180 г

Сливочное масло – 100 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 230 мл

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 8 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков, белки отправьте в холодильник, а желтки разотрите с сахаром. Добавьте ванильный сахар, сливочное масло и теплое молоко, хорошо перемешайте до однородности. Муку просейте, добавьте разрыхлитель, соль и высыпьте в яично-масляную смесь, перемешайте. Взбейте белки до пиков, добавте в тесто и аккуратно перемешайте. Разогрейте вафельницу, выложите тесто и запекайте около 5 минут.

Перед подачей полейте вафли карамелью, сиропом любым на ваш вкус и добавьте варенье.

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