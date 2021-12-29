Как правильно приготовить безопасную шаурму дома с необычным соусом: советы и рецепт от кулинара

Шаурма – крайне не полезное блюдо, но вкусное блюдо. Но если заменить некоторые ингредиенты в нем, например, майонез, кетчуп, его можно есть без опасений.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом вкусной домашней шаурмы, которую можно есть даже детям.

Кулинар советует заменить майонез в блюде сметаной или йогуртом и обязательно добавить измельченную мяту.

Ингредиенты:

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Лаваш – 1 шт.

Огурец свежий или маринованный – 30 г

Помидор свежий – 30 г ​​​​​​​

Капуста б/к или пекинская – 30 г

Аджика – 40 г ​​​​​​​

Соус йогурт – 40 г

Бедра печенные – 90 г

Соус йогурт:

Греческий йогурт 10% жирности – 400 г

Мята – 30 г ​​​​​​​

Чеснок – 2-3 зуб.

Сок лимона или лайма – 20 г

Соль – 4 г

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи.

2. Капусту нашинкуйте и хорошо отожмите руками, чтобы она пустила сок.

3. Измельчите мяту и смешайте со сметаной, добавьте соль, сок лимона и измельченный чеснок.

4. Куриные бедра замаринуйте и запеките в духовке или на гриле до готовности, после разберите и порежьте.

5. Собираем шарму: разверните лаваш, выложите сметанный соус, сверху аджику, далее капусту, овощи и мясо. Аккуратно сверните и обжарьте на гриле.

Есть блюдо нужно сразу, горячим.

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