Как правильно приготовить безопасную шаурму дома с необычным соусом: советы и рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Домашняя шаурма

Шаурма – крайне не полезное блюдо, но вкусное блюдо. Но если заменить некоторые ингредиенты в нем, например, майонез, кетчуп, его можно есть без опасений.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом вкусной домашней шаурмы, которую можно есть даже детям.

Кулинар советует заменить майонез в блюде сметаной или йогуртом и обязательно добавить измельченную мяту.

Мята для соуса

Ингредиенты:

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  • Лаваш – 1 шт.

  • Огурец свежий или маринованный – 30 г

  • Помидор свежий – 30 г

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Свежие огурцы

  • Капуста б/к или пекинская – 30 г

  • Аджика – 40 г

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Домашняя аджика

  • Соус йогурт – 40 г

  • Бедра печенные – 90 г

Соус йогурт:

  • Греческий йогурт 10% жирности – 400 г

  • Мята – 30 г

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Натуральная сметана

  • Чеснок – 2-3 зуб.

  • Сок лимона или лайма – 20 г

  • Соль – 4 г

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи.

Капуста для начинки

2. Капусту нашинкуйте и хорошо отожмите руками, чтобы она пустила сок.

3. Измельчите мяту и смешайте со сметаной, добавьте соль, сок лимона и измельченный чеснок.

Лимонный сок добавьте в сметану

4. Куриные бедра замаринуйте и запеките в духовке или на гриле до готовности, после разберите и порежьте.

Куриное мясо

5. Собираем шарму: разверните лаваш, выложите сметанный соус, сверху аджику, далее капусту, овощи и мясо. Аккуратно сверните и обжарьте на гриле.

Приготовление шаурмы

Есть блюдо нужно сразу, горячим.

Готовая домашняя шаурма

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