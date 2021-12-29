Как правильно приготовить безопасную шаурму дома с необычным соусом: советы и рецепт от кулинара
Шаурма – крайне не полезное блюдо, но вкусное блюдо. Но если заменить некоторые ингредиенты в нем, например, майонез, кетчуп, его можно есть без опасений.
Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом вкусной домашней шаурмы, которую можно есть даже детям.
Кулинар советует заменить майонез в блюде сметаной или йогуртом и обязательно добавить измельченную мяту.
Ингредиенты:
Лаваш – 1 шт.
Огурец свежий или маринованный – 30 г
Помидор свежий – 30 г
Капуста б/к или пекинская – 30 г
Аджика – 40 г
Соус йогурт – 40 г
Бедра печенные – 90 г
Соус йогурт:
Греческий йогурт 10% жирности – 400 г
Мята – 30 г
Чеснок – 2-3 зуб.
Сок лимона или лайма – 20 г
Соль – 4 г
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи.
2. Капусту нашинкуйте и хорошо отожмите руками, чтобы она пустила сок.
3. Измельчите мяту и смешайте со сметаной, добавьте соль, сок лимона и измельченный чеснок.
4. Куриные бедра замаринуйте и запеките в духовке или на гриле до готовности, после разберите и порежьте.
5. Собираем шарму: разверните лаваш, выложите сметанный соус, сверху аджику, далее капусту, овощи и мясо. Аккуратно сверните и обжарьте на гриле.
Есть блюдо нужно сразу, горячим.
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