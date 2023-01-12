Картофельное пюре – очень простое, вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить каждый. Но зачастую блюдо получается невкусным, водянистым и темным из-за элементарных ошибок в приготовлении.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как приготовить нежное и вкусное пюре без комочков.

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1. Что сделать, чтобы пюре не было водянистым и с комочками

Чтобы пюре не было водянистым, обязательно слейте всю жидкость из картофеля и только потом разомните картофель в пюре. После обязательно поставьте кастрюлю на плиту и дайте лишней влаге испариться. Добавьте теплое молоко, масло или сливки комнатной температуры, это позволит сделать пюре однородным, без комочков.

2. Не используйте кухонный комбайн или блендер

Никогда не нужно использовать для приготовления пюре кухонный комбайн или блендер. Они испортят его, так как очень сильно перебивают картофель, создавая нежелательную крахмалистую консистенцию, липкую и тягучую.

3. Из какого картофеля получится самое вкусное пюре

Идеальным сортом картофеля для пюре будет крахмалистый, именно из него получится нежное и воздушное пюре. Вы с легкостью можете проверить, подойдет ли картофель для пюре. Разрежьте картофелину пополам, потрите половинки друг о друга, возьмитесь рукой за вершинку одной половинки и посмотрите: если картофель слипся и не падает, значит, в клубне много крахмала.

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