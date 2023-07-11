Как правильно приготовить кабачки, чтобы они были полезными: делимся рецептом
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и легкое блюдо для обеда и ужина, идеальными продуктами для этого будут овощи, а именно – кабачки, картофель, перец, морковь, капуста, а также морепродукты, фарш, макароны.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачков со сливками и зеленью, которые будут отличным вариантом обеда или ужина.
Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 шт.
- зеленый лук-пучок
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- сливки – 150-200 мл
- вода – 100 мл
- укроп – пучок
- масло – для жарки
- соль, перец, приправы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки кольцами и жарьте на растительном масле с двух сторон.
2. Обжарьте лук и морковь, добавьте порезанные помидоры, добавьте кабачки. Добавьте воду, залейте сливками, перемешайте и тушите несколько минут.
3. В конце добавьте соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешайте и еще тушите минуту и снимите с огня.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели, но при этом были мягкие внутри и с хрустящей корочкой.