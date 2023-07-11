Как правильно приготовить кабачки, чтобы они были полезными: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кабачков со сливками

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и легкое блюдо для обеда и ужина, идеальными продуктами для этого будут овощи, а именно – кабачки, картофель, перец, морковь, капуста, а также морепродукты, фарш, макароны.

Кабачки со сливками и зеленью

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачков со сливками и зеленью, которые будут отличным вариантом обеда или ужина. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 шт. 
  • зеленый лук-пучок
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт. 
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • сливки – 150-200 мл
  • вода – 100 мл
  • укроп – пучок
  • масло – для жарки
  • соль, перец, приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки кольцами и жарьте на растительном масле с двух сторон. 

Жареные кабачки

2. Обжарьте лук и морковь, добавьте порезанные помидоры, добавьте кабачки. Добавьте воду, залейте сливками, перемешайте и тушите несколько минут.

Кабачки со сливками

3. В конце добавьте соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешайте и еще тушите минуту и снимите с огня.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели, но при этом были мягкие внутри и с хрустящей корочкой. 

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