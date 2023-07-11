Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и легкое блюдо для обеда и ужина, идеальными продуктами для этого будут овощи, а именно – кабачки, картофель, перец, морковь, капуста, а также морепродукты, фарш, макароны.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачков со сливками и зеленью, которые будут отличным вариантом обеда или ужина.

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Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт.

зеленый лук-пучок

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

сливки – 150-200 мл

вода – 100 мл

укроп – пучок

масло – для жарки

соль, перец, приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки кольцами и жарьте на растительном масле с двух сторон.

2. Обжарьте лук и морковь, добавьте порезанные помидоры, добавьте кабачки. Добавьте воду, залейте сливками, перемешайте и тушите несколько минут.

3. В конце добавьте соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешайте и еще тушите минуту и снимите с огня.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели, но при этом были мягкие внутри и с хрустящей корочкой.