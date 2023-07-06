Для того, чтобы приготовить квашеные помидоры не обязательно нужна бочка, это можно сделать и в банках. Важно – сделать правильно маринад, благодаря которому помидоры хорошо проквасятся.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров, которые не будут пустыми и мягкими.

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Ингредиенты:

соль – 100 мл

сахар – 100 мл

горчичный порошок – 1 ст. л.

помидоры

вода

хрен

укроп

листья смородины и вишни

чеснок

Способ приготовления:

1. На дно лотка или банки (3 литра) выложите листья хрен, зелень укропа, листья смородины и вишни (ну или другую зелень, которую вы любите), несколько зубчиков чеснока.

2. Сверху помидоры и сверху снова зелень и чеснок. Залейте холодной водой, закройте и отправьте в холодное место.

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