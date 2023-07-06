Как правильно приготовить квашеные помидоры: рецепт вкусной закуски с горчицей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт квашеных помидоров

Для того, чтобы приготовить квашеные помидоры не обязательно нужна бочка, это можно сделать и в банках. Важно – сделать правильно маринад, благодаря которому помидоры хорошо проквасятся.

Помидоры для засолки

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров, которые не будут пустыми и мягкими.

Рецепт квашеных помидоров
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Ингредиенты:

  • соль – 100 мл
  • сахар – 100 мл
  • горчичный порошок – 1 ст. л.
  • помидоры
  • вода
  • хрен
  • укроп
  • листья смородины и вишни
  • чеснок

Способ приготовления:

1. На дно лотка или банки (3 литра) выложите листья хрен, зелень укропа, листья смородины и вишни (ну или другую зелень, которую вы любите), несколько зубчиков чеснока.

Как правильно готовить квашеные помидоры

2. Сверху помидоры и сверху снова зелень и чеснок. Залейте холодной водой, закройте и отправьте в холодное место.

Готовые квашеные помидоры

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