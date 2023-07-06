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Как правильно приготовить квашеные помидоры: рецепт вкусной закуски с горчицей
Для того, чтобы приготовить квашеные помидоры не обязательно нужна бочка, это можно сделать и в банках. Важно – сделать правильно маринад, благодаря которому помидоры хорошо проквасятся.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров, которые не будут пустыми и мягкими.
Ингредиенты:
- соль – 100 мл
- сахар – 100 мл
- горчичный порошок – 1 ст. л.
- помидоры
- вода
- хрен
- укроп
- листья смородины и вишни
- чеснок
Способ приготовления:
1. На дно лотка или банки (3 литра) выложите листья хрен, зелень укропа, листья смородины и вишни (ну или другую зелень, которую вы любите), несколько зубчиков чеснока.
2. Сверху помидоры и сверху снова зелень и чеснок. Залейте холодной водой, закройте и отправьте в холодное место.
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