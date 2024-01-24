Как правильно приготовить маринованную скумбрию: рецепт самого удачного маринада

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Как правильно приготовить маринованную скумбрию: рецепт самого удачного маринада

Скумбрия – универсальная рыба, которую можно запекать, солить, мариновать и даже делать из нее суп.

Маринованная скумбрия

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной маринованной скумбрии. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 1-2 шт. 
  • Вода – 1 л
  • Соль – 100 г
  • Сахар – 30 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Стебель сельдерея – 1 шт. 
  • Лавровый лист – 2 шт. 
  • Перец горошком – 10 шт. 
  • Перец душистый – 5 шт. 

Способ приготовления: 

1. Скумбрию хорошо очистите от внутренностей и черных пленок, удалите голову и плавники, нарежьте на кусочки 2-2,5 см.

Сырая рыба

2. В сотейнике доводите до кипения 1 л воды и добавьте все ингредиенты для бульона, кипятите 10 минут.

Маринад для рыбы

3. Бульон должен полностью остыть, и только тогда заливаем рыбу и убираем в холодильник в герметичной посуде на 24 часа.

Сколько мариновать рыбу

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