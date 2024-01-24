Маринованная скумбрия

Скумбрия – универсальная рыба, которую можно запекать, солить, мариновать и даже делать из нее суп.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной маринованной скумбрии.

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Ингредиенты:

Скумбрия – 1-2 шт.

Вода – 1 л

Соль – 100 г

Сахар – 30 г

Лук – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 10 шт.

Перец душистый – 5 шт.

Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо очистите от внутренностей и черных пленок, удалите голову и плавники, нарежьте на кусочки 2-2,5 см.

2. В сотейнике доводите до кипения 1 л воды и добавьте все ингредиенты для бульона, кипятите 10 минут.

3. Бульон должен полностью остыть, и только тогда заливаем рыбу и убираем в холодильник в герметичной посуде на 24 часа.

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