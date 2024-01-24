Маринованная скумбрия

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Как правильно приготовить маринованную скумбрию: рецепт самого удачного маринада
Скумбрия – универсальная рыба, которую можно запекать, солить, мариновать и даже делать из нее суп.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной маринованной скумбрии.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1-2 шт.
- Вода – 1 л
- Соль – 100 г
- Сахар – 30 г
- Лук – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец горошком – 10 шт.
- Перец душистый – 5 шт.
Способ приготовления:
1. Скумбрию хорошо очистите от внутренностей и черных пленок, удалите голову и плавники, нарежьте на кусочки 2-2,5 см.
2. В сотейнике доводите до кипения 1 л воды и добавьте все ингредиенты для бульона, кипятите 10 минут.
3. Бульон должен полностью остыть, и только тогда заливаем рыбу и убираем в холодильник в герметичной посуде на 24 часа.
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