Как правильно и быстро приготовить медовик: советы и рецепт от эксперта
Кто же не любит вкусный, ароматный, такой нежный медовик – мало таких найдется. Более того, если его приготовить из натурального, качественного меда, и сделать вкусный крем.
Фудблогер Анастасия Солопийка поделилась в своем Instagram простым рецептом вкуснейшего медовика, который станет прекрасным дополнением к чаю, кофе.
Ингредиенты:
мед – 100 г
сливочное масло – 100 г
сахар – 50 г
мука – 450 г
яйца – 2 шт.
корица – 1 ч. л.
сода – 1 ч. л.
мускатный орех – 1/2 ч. л.
соль – щепотка
Крем:
жирная сметана – 350 г
вареная сгущенка – 350 г
Способ приготовления:
На водяную баню поставить миску в которой будем заваривать тесто, чтобы дно касалось воды.
Добавить мед, сахар, специи, соду, соль и яйца и, постоянно помешивая, заваривать смесь 5-7 мин, пока не растворится сахар и кристаллики меда (смесь будет пениться).
Добавить нарезанное кубиками масло, перемешать, чтобы растаяло. Снять с огня.
Просеять муку, замесить тесто и разделить на 6 шариков.
На пергаментной бумаге раскатать шарик, вырезать нужный диаметр формой для выпечки или тарелкой.
Корж проткните вилкой, отправьте вместе с обрезками в духовку на 4 минуты при 200 С.
Крем: перемешайте сгущенное молоко со сметаной.
После – коржи щедро смажьте кремом, отправьте в холодильнике на час.
Верхушку и боки также хорошо смажьте.
Из остатков сделайте присыпку для торта, но можно украсить и чем-то другим на свой вкус.
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