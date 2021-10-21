Как правильно и быстро приготовить медовик: советы и рецепт от эксперта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,8 т.
Домашний медовик

Кто же не любит вкусный, ароматный, такой нежный медовик – мало таких найдется. Более того, если его приготовить из натурального, качественного меда, и сделать вкусный крем.

Фудблогер Анастасия Солопийка поделилась в своем Instagram простым рецептом вкуснейшего медовика, который станет прекрасным дополнением к чаю, кофе.

Рецепт медовика

Ингредиенты:

  • мед – 100 г

  • сливочное масло – 100 г

  • сахар – 50 г

  • мука – 450 г

  • яйца – 2 шт.

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  • корица – 1 ч. л.

  • сода – 1 ч. л.

  • мускатный орех – 1/2 ч. л.

  • соль – щепотка

Крем:

  • жирная сметана – 350 г

  • вареная сгущенка – 350 г

Способ приготовления:

  1. На водяную баню поставить миску в которой будем заваривать тесто, чтобы дно касалось воды.

  2. Добавить мед, сахар, специи, соду, соль и яйца и, постоянно помешивая, заваривать смесь 5-7 мин, пока не растворится сахар и кристаллики меда (смесь будет пениться).

  3. Добавить нарезанное кубиками масло, перемешать, чтобы растаяло. Снять с огня.

  4. Просеять муку, замесить тесто и разделить на 6 шариков.

  5. На пергаментной бумаге раскатать шарик, вырезать нужный диаметр формой для выпечки или тарелкой.

  6. Корж проткните вилкой, отправьте вместе с обрезками в духовку на 4 минуты при 200 С.

  7. Крем: перемешайте сгущенное молоко со сметаной.

  8. После – коржи щедро смажьте кремом, отправьте в холодильнике на час.

  9. Верхушку и боки также хорошо смажьте.

  10. Из остатков сделайте присыпку для торта, но можно украсить и чем-то другим на свой вкус.

Домашний медовик

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